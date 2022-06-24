Макрон сыграл большую роль в предоставлении Украине статуса кандидата, — Кулеба
По словам министра иностранных дел Украины, переломным моментом стал визит в Киев глав четырех европейских держав и их разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл большую роль при предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что четыре месяца назад у Украины не было европейской перспективы, и даже неделю назад этот вопрос оставался шатким.
"Список скептиков был хорошо известен уже давно. Это и Нидерланды, и Дания, и Швеция, Португалия, Германия тоже была в этом лагере", — напомнил Кулеба.
Однако, как отметил министр, удалось "додавить, докрутить, переубедить".
Перелом в вопросе предоставления Украине статуса кандидата произошел во время визита глав четырех стран Евросоюза в Киев на прошлой неделе, считает дипломат. Решающим моментом сыграл их разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорит Кулеба.
"Это был очень хрупкий процесс, но все получилось", — отметил министр.
По его словам, большую роль в этом сыграл именно Макрон, и вопрос одобрили как раз при председательстве Франции.
По словам главы украинского МИД, путь Украины к получению статуса кандидата был очень долгим.
"Майдан первый, второй, кровь, слезы, боль, война, бесконечные часы переговоров, но результат есть. Мы сделали это вместе как страна, это наш результат", — прокомментировал Кулеба.
Напомним, 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. За резолюцию в поддержку кандидатства Украины на вступление в Евросоюз высказалось подавляющее число депутатов. Позже в тот же день Европейский совет также поддержал предоставление Украине статуса кандидата, что стало завершающим этапом процедуры.
Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, что означает статус кандидата в ЕС и как будет проходить евроинтеграция Украины.