Макрон сыграл большую роль в предоставлении Украине статуса кандидата, — Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины, переломным моментом стал визит в Киев глав четырех европейских держав и их разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл большую роль при предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Дипломат подчеркнул, что четыре месяца назад у Украины не было европейской перспективы, и даже неделю назад этот вопрос оставался шатким.

"Список скептиков был хорошо известен уже давно. Это и Нидерланды, и Дания, и Швеция, Португалия, Германия тоже была в этом лагере", — напомнил Кулеба.

Однако, как отметил министр, удалось "додавить, докрутить, переубедить".

Перелом в вопросе предоставления Украине статуса кандидата произошел во время визита глав четырех стран Евросоюза в Киев на прошлой неделе, считает дипломат. Решающим моментом сыграл их разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорит Кулеба.

"Это был очень хрупкий процесс, но все получилось", — отметил министр.

По его словам, большую роль в этом сыграл именно Макрон, и вопрос одобрили как раз при председательстве Франции.

По словам главы украинского МИД, путь Украины к получению статуса кандидата был очень долгим.

"Майдан первый, второй, кровь, слезы, боль, война, бесконечные часы переговоров, но результат есть. Мы сделали это вместе как страна, это наш результат", — прокомментировал Кулеба.

Напомним, 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. За резолюцию в поддержку кандидатства Украины на вступление в Евросоюз высказалось подавляющее число депутатов. Позже в тот же день Европейский совет также поддержал предоставление Украине статуса кандидата, что стало завершающим этапом процедуры.

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, что означает статус кандидата в ЕС и как будет проходить евроинтеграция Украины.