Якщо запровадять стандарти ЄС: в уряді розповіли, яку воду споживатимуть пересічні українці

Запровадження Україною стандартів ЄС щодо питної води означатиме, що в країні лишиться лише технічна. Ціна на неї нижча за звичайну, а падіння ціни відзначиться на доходах бюджету.

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Якщо Україна провадить стандарти Європейського Союзу для питаної води, тоді це означатиме, що вся рідина автоматично стане технічною, а питної води не стане. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко в інтерв'ю "Українським новинам".

За словами чиновниці, саме в цьому компоненті Україна відстає в імплементації вимог, необхідних для вступу в ЄС.

"Як приклад — одне з важких питань питної води. Тобто, якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише — технічна", — розповіла Слободніченко.

Вона каже, що у випадку такого сценарію, якщо споживач почне користуватися технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість. Надалі це означатиме падіння ціни на воду та подальше ненадходження коштів до бюджету.

"Щоби увідповіднити до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання. Скільки часу та коштів це потребує? Це питання не одного року. І таких питань багато", — зазначає заступниця міністра МОЗ.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що у 99% води у пляшках по всій Землі знайдено хімікати. До недавнього дослідження вчені навіть не підозрювали наскільки вічні хімікати поширені по всій земній кулі.

Також ми писали про те, що в Землі прихований величезний запас води, який ми не бачимо: втричі більший за Світовий океан.