Учені занепокоєні: у 99% води у пляшках по всій Землі знайдено хімікати

До недавнього дослідження вчені навіть не підозрювали наскільки вічні хімікати поширені по всій земній кулі.

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Тіло дорослої людини на 65% складається з води, а тому не дивно, що вона необхідна нам, щоб вижити. Хтось п'є воду з-під крана, а інші віддають перевагу воді у пляшках, але чи безпечна вона? У новому дослідженні вчені виявили, що в 99% води у пляшках по всьому світу містяться вічні хімікати, пише IFLScience.

Токсичні молекули можуть бути надзвичайно поширені як у водопровідній, так і у воді у пляшках в різних точках планети. Новий аналіз питної води з 15 країн в Азії, Європі, Північній Америці та Океанії показав, що в більш ніж 99% проб води у пляшках містяться перфтороктанова кислота (ПФОК) і перфтороктановий сульфонат (ПФОС). Результати дослідження були опубліковані в журналі ACS ES&T Water.

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Зазначимо, що два цих хіміки є прикладами перфоралкільних речовин, відомих як ПФАС або "вічні хімікати". Дослідники зазначають, що ці токсичні речовини широко використовуються в промисловості через свої незвичайні властивості:

стійкість до плям;

стійкість до прилипання;

вогнестійкість.

Проблема полягає в тому, що "вічні хімікати", як випливає з назви, не розкладаються в дикій природі, що призводить до їх накопичення на планеті, зокрема в джерелах води. Результати нового дослідження також показують, що хімікати були виявлені та у водопровідній воді, але в різних кількостях залежно від країни. Наприклад, аналіз проб показує, що в британській воді менше ПФАС ніж у китайській, але все ж таки хімікати присутні в обох зразках.

Хороші новини: вчені вважають, що фільтрація або кип'ятіння можуть видалити від 50% до 90% цих хімікатів. За словами співавтора дослідження, професора Стюарта Харрада з Бірмінгемського університету, результати їхньої з колегами роботи вказують на те, що токсичні хімікати справді містяться в більшості води у пляшках на планеті, але, на щастя для нас, є ефективні методи очищення води.

Науковці визнають, що нинішні рівні ПФАС у більшості зразків води не становлять серйозної загрози для здоров'я людини, нам необхідний постійний моніторинг і регулювання — це матиме вирішальне значення для захисту людства.

Цікаво, що природна мінеральна вода насправді мала вищу концентрацію ПФАС порівняно з очищеною. Концентрації були нижчими за рекомендовані норми, але це засвідчило простий факт, на якому наголошували в багатьох дослідженнях: вічні хімікати заполоняють планету швидше, ніж ми могли б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що в Землі прихований величезний запас води, який ми не бачимо: втричі більший за Світовий океан.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.