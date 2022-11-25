Учені з'ясували, скільки води насправді має випивати людина на день

Раніше вважалося, що людина повинна вживати щодня не менше двох літрів води.

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Людському організму на добу потрібно не два літри води, як вважалося раніше, а 1,3-1,8 літри. Зменшення кількості води, яку варто випивати протягом дня, пов'язане з тим, що майже половину води людина споживає з їжею, пише Daily Mail.

Попередні дослідження в цій галузі залежали від опитувань, які проводяться на невеликих вибірках людей, але тепер понад 90 учених з усього світу об'єдналися, щоб виміряти реальну потребу у воді, використавши інший метод. Вони опитали 5 604 осіб віком до 96 років із 23 різних країн.

Учасники випили відміряну кількість води, збагаченої дейтерієм, який природньо міститься в організмі людини й абсолютно нешкідливий. Потім дослідники виміряли швидкість, з якою дейтерій зникав з організму.

Аналіз показав, що людям, які живуть у жарких і вологих умовах та на великих висотах, а також спортсменам, вагітним і жінкам, котрі годують, потрібно більше води, оскільки їх обіг вищий.

За словами одного з учених, які брали участь у дослідженні, професора Джона Спікмена з Абердинського університету, обіг води в організмі не дорівнює потребі у питній воді.

"Навіть якщо в чоловіка віком 20 років обіг води переважно становить 4,2 літри на день, йому не потрібно випивати 4,2 літри води щодня. Приблизно 15% цього значення відображає поверхневий водообмін і вода, що утворюється внаслідок метаболізму. Фактичне споживання води становить приблизно 3,6 літрів на день. Оскільки більшість харчових продуктів також містять воду, значна кількість води забезпечується тільки їжею. Це дослідження показує, що поширена думка про те, що ми всі повинні випивати вісім склянок води, ймовірно, занадто високо для більшості людей", — сказав він.

Професор уточнив, що, згідно з розрахунками, типовому чоловікові середнього віку може знадобитися від 1,6 до 1,8 літрів на день, а типовій жінці того ж віку – від 1,3 до 1,4 літрів.

"Для людей віком 80 років це може становити приблизно до 1,1 літра на день. Але це багато в чому залежить від того, яку їжу вони їдять. Наприклад, якщо вони їдять багато супу, їм потрібно пити менше", — пояснив Спікмен.

Учений додав, що такі напої, як чай, кава, газовані напої та фруктові соки також враховуються в денній нормі, але в них також є інші продукти, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

Зовсім нещодавно ЗМІ облетіла новина про те, що актор Брюс Лі помер від того, що пив занадто багато води, що призвело до набряку мозку.