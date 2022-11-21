Лікарі назвали несподівану причину смерті Брюса Лі через 50 років

Експерти вважають, що нездатність нирок виводити зайву воду з організму вбила Брюса Лі.

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Гонконзький та американський кіноактор, режисер, майстер бойових мистецтв та засновник стилю Джит Кун-До Брюс Лі, який помер у 1973 році на 33-му році життя, помер від того, що пив надто багато води. Такого висновку дійшли експерти, через 50 років після його смерті, про що написали в Clinical Kidney Journal.

Як відомо, актор помер у Гонконгу, а розтин показав, що причиною смерті була пухлина мозку. Тоді експерти списали це на наслідки приймання знеболювальних. Пізніше з'явилися версії, що він міг бути убитий китайськими гангстерами, отруєний ревнивою коханкою або став жертвою прокляття. Інша версія полягала у тому, що він помер від теплового удару.

Тепер дослідники переглянули результати розтину, звіти патологоанатомів, а також судмедекспертів і вважають, що Брюс насправді, ймовірно, помер від гіпонатріємії.

Гіпонатріємія — аномально низький рівень натрію у крові, необхідний організму для балансу рідини. Дисбаланс змушує клітини тіла набухати, зокрема й у мозку.

"Іншими словами, ми припускаємо, що нездатність нирок виводити зайву воду вбила Брюса Лі", — написала група експертів у Clinical Kidney Journal.

У дослідженні стверджується, що Брюс мав кілька факторів ризику гіпонатріємії, зокрема те, що він пив велику кількість рідини, вживав марихуану, яка посилює спрагу, а також інші фактори, що знижують здатність нирок, такі як вживання ліків і алкоголю, що відпускаються за рецептом.

Його дружина Лінда розповіла, що перед смертю у Брюса була рідка дієта з моркви та яблучного соку, а Метью Поллі, який написав біографію Брюса Лі "Життя" у 2018 році, посилається на неодноразове вживання актором води у вечір його смерті.

"Ми припускаємо, що Брюс Лі помер від особливої форми ниркової дисфункції: нездатність виділяти достатню кількість води для підтримки водного гомеостазу, що в основному пов'язано з функцією канальців. Це може призвести до гіпонатріємії, набряку головного мозку та смерті протягом кількох годин, якщо надмірне споживання води не супроводжуватиметься виділенням води із сечею, що відповідає графіку смерті Лі”, — наголосили експерти.

Смерть Брюса настала лише за кілька тижнів до прем'єри картини "Вихід дракона" — першого великого західного фільму про кунг-фу.

У травні 1973 року, за кілька місяців до смерті, Лі знепритомнів, і в нього почалися судоми після сеансу монтажу в кімнаті для дубляжу без кондиціонера. Тоді лікар діагностував у нього набряк мозку, і Брюс зізнався, що незадовго до цього з'їв трохи непальського гашишу.

Нагадаємо, донька Брюса Лі Шеннон після перегляду фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" залишилася незадоволена тим, як у стрічці показаний її батько. Він вийшов зарозумілим, балакучим і справжнім "гівнюком".