Врачи назвали неожиданную причину смерти Брюса Ли спустя 50 лет

Эксперты считают, что неспособность почек выводить лишнюю воду из организма убила Брюса Ли.

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Гонконгский и американский киноактер, режиссер, мастер боевых искусств и основоположник стиля Джит Кун-До Брюс Ли, скончавшийся в 1973 году на 33-м году жизни, умер от того, что пил слишком много воды. К такому выводу пришли эксперты, спустя 50 лет после его смерти, о чем написали в Clinical Kidney Journal.

Как известно, актер скончался в Гонконге, а вскрытие показало, что причиной смерти была опухоль мозга. Тогда эксперты списали это на последствия приема обезболивающих. Позже появились версии, что он мог быть убит китайскими гангстерами, отравлен ревнивой любовницей или стал жертвой проклятия. Другая версия заключалась в том, что он умер от теплового удара.

Теперь исследователи пересмотрели результаты вскрытия, отчеты патологоанатомов, а также судмедэкспертов, и считают, что Брюс на самом деле, вероятно, умер от гипонатриемии.

Гипонатриемия – аномально низкий уровень натрия в крови, который необходим организму для баланса жидкости. Дисбаланс заставляет клетки тела набухать, в том числе и в головном мозге.

"Другими словами, мы предполагаем, что неспособность почек выводить лишнюю воду убила Брюса Ли", — написала группа экспертов в Clinical Kidney Journal.

В исследовании утверждается, что у Брюса было несколько факторов риска гипонатриемии, в том числе то, что он пил большое количество жидкости, употреблял марихуану, которая усиливает жажду, а также другие факторы, снижающие способность почек, такие как употребление отпускаемых по рецепту лекарств и алкоголя.

Его жена Линда рассказала, что перед смертью у Брюса была жидкая диета из моркови и яблочного сока, а Мэтью Полли, написавший биографию Брюса Ли "Жизнь" в 2018 году, ссылается на неоднократное употребление актером воды в вечер его смерти.

"Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы почечной дисфункции: неспособности выделять достаточное количество воды для поддержания водного гомеостаза, что в основном связано с функцией канальцев. Это может привести к гипонатриемии, отеку головного мозга и смерти в течение нескольких часов, если избыточное потребление воды не будет сопровождаться выделением воды с мочой, что соответствует графику смерти Ли", – подчеркнули эксперты.

Смерть Брюса наступила всего за несколько недель до премьеры картины "Выход дракона" – первого крупного западного фильма о кунг-фу.

В мае 1973 года, за пару месяцев до смерти, Ли потерял сознание, и у него начались судороги после сеанса монтажа в комнате для дубляжа без кондиционера. Тогда врач диагностировал у него отек мозга, и Брюс признался, что незадолго до этого съел немного непальского гашиша.

Напомним, дочь Брюса Ли Шеннон после просмотра фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" осталась недовольна тем, как в ленте показан ее отец. Он вышел высокомерным, болтливым и настоящим "говнюком".