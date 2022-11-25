Ученые выяснили, сколько воды на самом деле должен выпивать человек в день

Ранее считалось, что человек должен употреблять в день не менее двух литров воды.

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Человеческому организму в сутки необходимо не два литра воды, как считалось ранее, а 1,3-1,8 литра. Уменьшения количества воды, которую нужно выпивать в течение дня, связано с тем, что около половины воды человек потребляет с пищей, пишет Daily Mail.

Предыдущие исследования в этой области зависели от опросов, проводимых на небольших выборках людей, но теперь более 90 ученых со всего мира объединились, чтобы измерить реальную потребность в воде, использовав другой метод. Они опросили 5604 человека в возрасте до 96 лет из 23 разных стран.

Участники выпили отмеренное количество воды, обогащенной дейтерием, естественным образом присутствующим в организме человека и совершенно безвредным. Затем исследователи измерили скорость, с которой дейтерий исчезал из организма.

Анализ показал, что людям, живущим в жарких и влажных условиях и на больших высотах, а также спортсменам, беременным и кормящим женщинам требуется больше воды, поскольку их оборот выше.

По словам одного из ученых, принимавших участие в исследовании, профессора Джона Спикмена из Абердинского университета, оборот воды в организме не равен потребности в питьевой воде.

"Даже если у мужчины в возрасте 20 лет оборот воды в среднем составляет 4,2 литра в день, ему не нужно выпивать 4,2 литра воды каждый день. Около 15% этого значения отражает поверхностный водообмен и воду, образующуюся в результате метаболизма. Фактическое потребление воды составляет около 3,6 литров в день. Поскольку большинство пищевых продуктов также содержат воду, значительное количество воды обеспечивается только едой. Это исследование показывает, что распространенное мнение о том, что мы все должны выпивать восемь стаканов воды, вероятно, слишком высоко для большинства людей", — сказал он.

Профессор уточнил, что, согласно расчетам, типичному мужчине среднего возраста может потребоваться от 1,6 до 1,8 литра в день, а типичной женщине того же возраста – от 1,3 до 1,4 литра.

"Для людей в возрасте 80 лет это может составлять примерно до 1,1 литра в день. Но это во многом зависит от того, какую пищу они едят. Например, если они едят много супа, им нужно пить меньше"", – пояснил Спикмен.

Ученій добавил, что такие напитки, как чай, кофе, газированные напитки и фруктовые соки, также учитываются в дневной норме, но в них также есть другие продукты, которые могут быть вредными для здоровья.

Совсем недавно СМИ облетела новость о том, что актер Брюс Ли скончался от того, что пил слишком много воды, что в итоге привело к отеку мозга.