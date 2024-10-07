У Землі прихований величезний запас води, який ми не бачимо: утричі більший за Світовий океан

Дослідники вважають, що в надрах планети під нашими ногами захована неймовірна кількість води, в рази більша, ніж на поверхні.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років. Століттями вчені намагаються відтворити літопис планети та зазирнути в її надра, але нам все ще мало відомо про те, що ховається під нашими ногами глибоко під поверхнею Землі, пише IFLScience.

Ще 2014 року команда американських учених використала 2000 датчиків для вивчення сейсмічних хвиль від більш ніж 500 землетрусів. Вчені зосередилися на вивченні швидкості хвиль у різних глибинах надр планети й змогли визначити, через які породи вони проходили, перш ніж досягали датчиків.

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Результати вказують на те, що приблизно за 700 кілометрів під нашими ногами, у так званій "перехідній зоні", між нижньою і верхньою мантією знаходиться порода, відома як рингвудит. Відомо, що ця порода утворюється тільки під сильним тиском, який спостерігається у напрямку до центру Землі.

Зазначимо, що за всю історію спостережень було виявлено лише один зразок рингвудиту з надр планети, укладений усередині крихітного алмазу, він також був знайдений у метеоритах. Ця порода містить воду, не в рідкому вигляді, а замкнену всередині молекулярної структури мінералів.

За словами геофізика Стіва Якобсена, рингвудит, по суті, схожий на губку, що вбирає воду. У кристалічній структурі рингвудиту є щось особливе, що дає йому змогу притягувати водень і утримувати його. Цей мінерал також може містити неймовірну кількість води в умовах глибокої мантії планети.

Попередні експерименти показали, що рингвудит здатний вміщати до 1,5% води, а сейсмічні хвилі, вивчені вченими, вказують на те, що порода під нашими ногами дійсно містить воду. Група підрахувала, якщо всього 1% породи в перехідній зоні означатиме, що в надрах Землі міститься втричі більше води, ніж на поверхні планети. Це відповідає результатам, отриманим ученими.

За словами сейсмолога Брендона Шмандта, якщо в перехідній зоні планети є значна кількість води, то певне плавлення повинно відбуватися в областях, де є потік у нижню мантію, і це узгоджується з тим, що було виявлено вченими.

Якобсен також вважає, що їхні з колегами результати роблять внесок у докази того, що вода на поверхні планети з'явилася з її надр. Автори дослідження вважають, що нам нарешті вдалося отримати докази колообігу води на всій Землі, це може допомогти пояснити величезну кількість рідкої води на поверхні нашої населеної планети.

Зазначимо, що вчені десятиліттями шукали цю "відсутню глибинну воду Землі" і тепер, схоже, ми нарешті знайшли її.

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