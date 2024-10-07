В Земле скрыт огромный запас воды, который мы не видим: в три раза больше чем Мировой океан

Исследователи считают, что в недрах планеты под нашими ногами спрятано невероятное количество воды, в разы больше, чем на поверхности.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет. Столетиями ученые пытаются воссоздать летопись планеты и заглянуть в ее недра, но нам все еще мало известно о том, что скрывается под нашими ногами глубоко под поверхностью Земли, пишет IFLScience.

Еще в 2014 году команда американских ученых использовала 2000 датчиков для изучения сейсмических волн от более чем 500 землетрясений. Ученые сосредоточились на изучении скорости волн в разных глубинах недр планета и смогли определить, через какие породы они проходили, прежде чем достигали датчиков.

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Результаты указывают на том, что примерно в 700 километров под нашими ногами, в так называемой "переходной зоне", между нижней и верхней мантией находится порода, известная как рингвудит. Известно, что эта порода образуется только под сильным давлением, которое наблюдается по направлению к центру Земли.

Отметим, что за всю историю наблюдений был обнаружен лишь один образец рингвудита из недр планеты, заключенный внутри крошечного алмаза, он также был найден в метеоритах. Эта порода содержит воду, не в жидком виде, а запертую внутри молекулярной структуры минералов.

По словам геофизика Стива Якобсена, рингвудит, по сути, похож на губку, впитывающую воду. В кристаллической структуре рингвудита есть что-то особенное, что позволяет ему притягивать водород и удерживать ее. Этот минерал также может содержать невероятное количество воды в условиях глубокой мантии планеты.

Предыдущие эксперименты показали, что рингвудит способен вмещать до 1,5% воды, а сейсмические волны, изученные учеными, указывают на то, что порода под нашими ногами действительно содержит воду. Группа подсчитала, если всего 1% породы в переходной зоне будет означать, что в недрах Земли содержится в три раза больше воды, чем на поверхности планеты. Это соответствует результатам, полученным учеными.

По словам сейсмолога Брэндона Шмандта, если в переходной зоне планеты есть значительное количество воды, то некоторое плавление должно происходить в областях, где есть поток в нижнюю мантию и это согласуется с тем, что было обнаружено учеными.

Якобсен также считает, что их с коллегами результаты вносят вклад в доказательства того, что вода на поверхности планеты появилась из ее недр. Авторы исследования считают, что нам наконец-то удалось получить доказательства круговорота воды на всей Земле, это может помочь объяснить огромное количество жидкой воды на поверхности нашей обитаемой планеты.

Отметим, что ученые десятилетиями искали эту "недостающую глубинную воду Земли" и теперь, похоже, мы наконец-то нашли ее.

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