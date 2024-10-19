Ученые обеспокоены: в 99% бутилированной воды по всей Земле найдены химикаты

До недавнего исследования ученые даже не подозревали насколько вечные химикаты распространены по всему земному шару.

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Тело взрослого человека на 65% состоит из воды, а потому неудивительно, что она необходима нам, чтобы выжить. Кто-то пьет воду из-под крана, а другие предпочитают бутилированную воду, но безопасна ли она? В новом исследовании ученые обнаружили, что в 99% бутилированной воды по всему миру содержатся вечные химикаты, пишет IFLScience.

Токсичные молекулы могут быть чрезвычайно распространены как в водопроводной, так и в бутилированной воде в разных точках планеты. Новой анализ питьевой воды из 15 стран в Азии, Европы, Северной Америки и Океании, что в более чем 99% проб бутилированной воды содержатся перфтороктановая кислота (ПФОК) и перфтороктановый сульфонат (ПФОС). Результаты исследования были опубликованы в журнале ACS ES&T Water.

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Отметим, что два этих химика являются примерами перфоралкильных веществ, известных как ПФАС или "вечные химикаты". Исследователи отмечают, что эти токсичные вещества широко используются в промышленности из-за своих необычных свойств:

стойкость к пятнам;

стойкость к прилипанию;

огнестойкость.

Проблема заключается в том, что "вечные химикаты", как следует из названия, не разлагаются в дикой природе, что приводит к их накоплению на планете, в частности в источниках воды. Результаты нового исследования также показывают, что химикаты были обнаружены и в водопроводной воде, но в разных количествах в зависимости от страны. Например, анализ проб показывает, что в британской воде меньше ПФАС чем в китайской, но все же химикаты присутствуют в обоих образцах.

Хорошие новости: ученые считают, что фильтрация или кипячение могут удалить от 50% до 90% этих химикатов. По словам соавтора исследования, профессора Стюарта Харрада из Бирмингемского университета, результаты их с коллегами работы указывают на то, что токсичные химикаты действительно содержатся в большинстве бутилированной воды на планете, но, к счастью для нас, есть эффективные методы очистки воды.

Ученые признают, что нынешние уровни ПФАС в большинстве образцов воды не представляют серьезной угрозы для здоровья человека, нам необходим постоянные мониторинг и регулирование — это будет иметь решающее значение для защиты человечества.

Любопытно, что природная минеральная вода на самом деле имела более высокую концентрацию ПФАС в сравнении с очищенной. Концентрации были ниже рекомендуемых норм, но это показало простой факт, который был подчеркнут во многих исследованиях: вечные химикаты заполоняют планету быстрее, чем мы могли бы предположить.

Ранее Фокус писал о том, что в Земле скрыт огромный запас воды, который мы не видим: в три раза больше чем Мировой океан.

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