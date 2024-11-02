Если введут стандарты ЕС: в правительстве рассказали, какую воду будут потреблять рядовые украинцы

Введение Украиной стандартов ЕС по питьевой воде будет означать, что в стране останется только техническая. Цена на нее ниже обычной, а падение цены отразится на доходах бюджета.

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Если Украина внедряет стандарты Европейского Союза для питьевой воды, тогда это будет означать, что вся жидкость автоматически станет технической, а питьевой воды не станет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко в интервью"Украинским новостям".

По словам чиновницы, именно в этом компоненте Украина отстает в имплементации требований, необходимых для вступления в ЕС.

"Как пример — один из трудных вопросов питьевой воды. То есть, какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как того хочет ЕС, то это сразу по всей стране приведет к тому, что у нас нет питьевой воды, а только — техническая", — рассказала Слободниченко.

Она говорит, что в случае такого сценария, если потребитель начнет пользоваться технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость. В дальнейшем это будет означать падение цены на воду и дальнейшее непоступление средств в бюджет.

"Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много", — отмечает заместитель министра Минздрава.

Напомним, Фокус сообщал, что в 99% воды в бутылках по всей Земле найдены химикаты. До недавнего исследования ученые даже не подозревали насколько вечные химикаты распространены по всему земному шару.

Также мы писали о том, что в Земле скрыт огромный запас воды, который мы не видим: втрое больше Мирового океана.