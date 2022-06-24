Украина вступит в Европейский союз не раньше 2029 года, — Кабмин (видео)

Получить членство в Евросоюзе раньше этого времени процедурно невозможно, поскольку Украине следует принять и имплементировать большое количество законов.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире национально телемарафона ответила на вопрос о вероятных сроках вступления Украины в Европейский союз. По ее словам, получить статус члена ЕС до 2029 процедурно невозможно, поскольку Украине необходимо имплементировать огромное количество законодательных инициатив.

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По мнению Форсюк, процесс вступления в ЕС может длиться десятилетиями, поэтому ориентировочные семь лет, необходимые для выполнения условий членства — это хороший показатель.

"Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы полностью должны жить по европейским законам, и во всех сферах нашей жизни мы должны этому соответствовать. А этого не может произойти в течении одного года", – отметила она.

Директор подчеркнула, что особых препятствий на пути вступление в ЕС в Украине нет, но существует бюрократическая процедура, которая сама по себе достаточно длительная.

Также Форсюк сообщила, что начало переговоров по вопросу членства Украины в ЕС запланировано на 2023 год. При этом статус кандидата на членство предоставляет стране доступ к европейским фондам.

"Это финансовые инструменты, которые доступны только для стран кандидатов и недоступны для других стран. Они предоставляются на более выгодных условиях и практически бесплатно", — сообщила Форсюк.

Напомним, что 23 июня Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента из 588 присутствовавших.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что большую роль при предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз сыграл президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, этот вопрос как раз одобрили при председательстве в Европарламенте Франции.