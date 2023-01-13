На саммите Украина-ЕС обсудят вопрос вступления в Евросоюз, — Кулеба

Глава МИД Украины считает, что Европа должна взять на себя стратегическую инициативу в формировании нового мирового порядка.

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3 февраля состоится саммит Украина-ЕС, на котором пройдут предварительные переговоры о членстве в Евросоюзе. Об этом в пятницу, 13 января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью чешскому изданию Deník.

Глава МИД отметил, что сегодня Украина делает все, чтобы стать членом ЕС в короткие сроки. Все зависит от политического решения всех стран Союза и тех благ, которые Украина может предложить Европе.

"Европа должна взять на себя стратегическую инициативу в формировании нового мирового порядка. Всего несколько месяцев назад даже наша кандидатура считалась невозможной, а сегодня мы совместно принимаем решения по стратегической безопасности, укрепляющие и Европу, и Украину, наше лидерство и геополитический потенциал", — рассказал Кулеба.

Спикер также добавил, что Еврокомиссия высоко оценила прогресс Киева в выполнении семи рекомендаций, от которых зависит вступление Украины в ЕС.

Когда Украина получит членство в Евросоюзе?

По словам генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Натальи Форсюк, получить статус члена ЕС до 2029 процедурно невозможно, поскольку Украине необходимо имплементировать огромное количество законодательных инициатив.

Форсюк в июне 2022 года отмечала, что украинцы должно полностью жить по европейским законам, все сферы жизни должны соответствовать европейским параметрам. Поэтому вступление Украины не может произойти в течение года. К тому же сама по себе бюрократическая процедура утверждения членства в ЕС является довольно длительной.

Напомним, что 23 июня Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента из 588 присутствовавших.