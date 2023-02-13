В Україні розпочала роботу місія МВФ: що обговорюватимуть

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає дискусії з українською владою. Мета місії — підготовка моніторингової та кредитної програм.

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З понеділка, 13 лютого, в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє пресслужба фонду.

За словами постійного представника МВФ в Україні Ваграми Степаняна, фахівці обговорюватимуть виконання вимог моніторингової програми.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", — розповів він.

За даними видання Bloomberg, Моніторингову програму, до якої залучать Рада фонду, схвалено для України наприкінці 2022 року. Вона триватиме 4 місяці і стане передумовою нової програми фінансування МВФ. Наразі місія МВФ аналізуватиме, як Україна виконала моніторингову програму, також сторони планують обговорити повноцінну кредитну програму. Засідання експертів фонду разом із представниками української влади має відбутися у Варшаві.

Нову кредитну програму терміном на 3-4 роки МВФ може погодити до кінця березня 2023 року. Загалом програма буде розрахована на 14-16 млрд дол., з яких у перший рік Україна може отримати 5-7 млрд дол.

Раніше Фокус писав, що Міжнародний валютний фонд планує надати Україні багаторічний пакет допомоги на суму до 16 млрд доларів. Ці гроші допоможуть покрити потреби нашої країни в умовах війни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Також нагадаємо, що Європейський Союз виділить Україні 400 млн євро для підтримки процесу реформ. За словами комісара з бюджету Йоханнеса Гана, на пропозицію ЄС також буде продовжено скасування всіх тарифів та заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.