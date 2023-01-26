Перший транш наприкінці квітня: МВФ готується надати Україні 16 млрд доларів допомоги, — ЗМІ

За словами журналістів, Фонду доведеться переглянути свої правила, щоб виділити такі гроші країні, де йде війна. Також Києву доведеться вжити низку заходів.

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Міжнародний валютний фонд готується виділити Україні багаторічний пакет допомоги на суму до 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни і стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на свої джерела.

У матеріалі йдеться, що реалізація програми залежить від низки умов, включаючи схвалення з боку країн Великої сімки, а також від донорів та кредиторів України, які забезпечують стійкість боргу країни.

Щобільше, щоб реалізувати план, МВФ знадобиться змінити правила кредитування, щоб давати гроші країні, де йде війна. Також від уряду України потрібно буде вжити низку заходів, включаючи успішне завершення чотиримісячного безготівкового кредиту Фонду.

Журналісти пишуть, що програма на 3-4 роки передбачає виділення від 5 до 7 мільярдів доларів у перший рік. Можливо, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш у найкращому разі надійде вже у квітні.

У МВФ заявили, що, як і раніше, тісно взаємодіють з Україною. Уряд України відмовився коментувати ситуацію.

За словами двох джерел, якщо план не отримає підтримки достатньої кількості країн-членів МВФ, фонд може підтримати Україну за допомогою програми Інструменту швидкого фінансування на суму 1,3 мільярда доларів.

І будівля пише, що коли війна закінчиться, Україні потрібна велика фінансова підтримка для відновлення. Цей процес може бути досить повільним. Очікується, що економіка України зросте на 0,3% після спаду на 30,3% минулого року.

Раніше Фокус писав, що в ООН заявили, що війна знищує економіку України. Експерти заявили, що щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 млрд доларів. Перспективи в 2023 і 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох чинників.

Ще нагадаємо, що в ЄС знайшли спосіб передати Україні заморожені активи РФ. Першим кроком є можливість об'єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який може бути використаний для фінансування відновлення нашої країни.

Також повідомлялося, що, за словами Шмигаля, платформа донорів із відновлення України розпочала роботу. На першому засіданні, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, порушувалися питання енергетики, розмінування, відновлення житла та іншої інфраструктури.