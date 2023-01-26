"Фінансовий Рамштайн": платформа донорів із відновлення України розпочала роботу, — Шмигаль

На першому засіданні, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, порушувалися питання енергетики, розмінування, відновлення житла й іншої інфраструктури.

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У четвер, 26 січня, відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів за участю міністрів країн-партнерів України. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Глава українського уряду зазначив, що заснування "фінансового Рамштайну" було ініційовано президентом України Володимиром Зеленським.

Одним із ключових завдань, озвучених на засіданні, стала бюджетна підтримка нашої країни у 2023 році.

"Є €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Ми розраховуємо профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ", — повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр також розповів союзникам про 4 пріоритетні напрями відновлення України:

відновлення енергетичних об'єктів;

гуманітарне розмінування;

відновлення житла та соціальної інфраструктури.

Крім того, Шмигаль згадав про необхідність координації фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору. Йшлося про підтримку малого бізнесу, державно-приватного співробітництва та страхування ризиків воєнного часу.

"Вдячний союзникам за підтримку України та допомогу в пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою", — підсумував прем'єр.

Нагадаємо, що із 17 по 20 у Давосі січня пройшов економічний форум, у межах якого обговорювалося питання післявоєнного відновлення України. У межах заходу Денис Шмигаль заявив, що основне відшкодування збитків має відбуватися за кошти агресора.

Прем'єр-міністр також додав, що Російська Федерація знищила 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні. За словами глави уряду, збитки внаслідок руйнувань становлять сотні мільярдів доларів.

Ще Фокус писав про те, що, згідно з даними НБУ від 27 грудня, економіка України у другому кварталі 2022 року продемонструвала позитивну динаміку відновлення під час війни. При цьому у пресслужбі НБУ прогнозують уповільнення зростання ВВП у 2023 році через удари ЗС РФ по українській інфраструктурі.