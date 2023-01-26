"Финансовый Рамштайн": платформа доноров по восстановлению Украины начала работу, — Шмыгаль

На первом заседании, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, поднимались вопросы энергетики, разминирования, восстановления жилья и прочей инфраструктуры.

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В четверг, 26 января состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров с участием министров стран-партнеров Украины. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава украинского правительства отметил, что основание "финансового Рамштайна" было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одной из ключевых задач, озвученных на заседании стала бюджетная поддержка нашей страны в 2023 году.

"Есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Мы рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ", — сообщил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также рассказал союзникам о 4 приоритетных направлениях восстановления Украины:

восстановление энергетических объектов;

гуманитарное разминирование;

восстановление жилья и социальной инфраструктуры

Кроме того, Шмыгаль упомянул о необходимости координации финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора. Речь шла о поддержке малого бизнеса, государственно-частного сотрудничества и страховании рисков военного времени.

"Благодарен союзникам за поддержку Украины и помощь в поиске новых действенных форм солидарности с нашим государством", — заключил премьер.

Напомним, что с 17 по 20 в Давосе января прошел экономический форум, в рамках которого обсуждался вопрос послевоенного восстановления Украины. В рамках мероприятия Денис Шмыгаль заявил о том, что основное возмещение ущерба должно происходить за средства агрессора.

Премьер-министр также добавил, что Российская Федерация уничтожила 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине. По словам главы правительства, убытки в результате разрушений составляют сотни миллиардов долларов.

Еще Фокус писал о том, что согласно данным НБУ от 27 декабря, экономика Украины во втором квартале 2022 года продемонстрировала позитивную динамику восстановления во время войны. При этом в пресс-службе НБУ прогнозируют замедление роста ВВП в 2023 году из-за ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре.