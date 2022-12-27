Восстановление будет долгим: в НБУ оценили влияние на экономику энергетического террора РФ

В Украине пока есть финансовая прочность, но масштабные обстрелы и разрушение энергоинфраструктуры усиливают риски для финансовой стабильности.

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Экономика Украины во втором квартале 2022 года продемонстрировала позитивную динамику восстановления во время войны. Но даже при этом ВВП упадет примерно на треть, а в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов ВС РФ по украинской энергоинфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ во вторник, 27 декабря.

По словам первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, доверие к банковской системе все равно сохраняется, а сама банковская система сохраняет ликвидность.

"Благодаря той прочности, которую банковская система получила ранее, благодаря реформам и регулярному стресс-тестированию, реальный стресс-тест она проходит довольно неплохо", — отметила Екатерина Рожкова.

Впрочем, специалист считает, что масштабные обстрелы, которые начались с октября 2022 года, разрушение энергоинфраструктуры усиливают риски для финансовой стабильности.

"Хотя финансовый сектор работает бесперебойно, он несет соответствующие потери. Это и недополученные доходы, и дополнительные расходы на обустройство отделений для работы в периоды блэкаутов. Экономика, несмотря на восстановление во втором квартале, остается подавленной. В этом году ВВП упадет где-то около на треть, а в следующем году будет расти медленнее, чем ожидалось в наших предыдущих прогнозах", — подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что энергетический террор также повлияет на банковский сектор, снизит спрос на банковские услуги, приведет определенным образом к дополнительным кредитным потерям.

Power Banking в Украине: что это значит

Общая банковская сеть, где есть системные банки должна будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута. В сеть Power Banking вошли все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети. Сейчас ведутся переговоры о присоединении к сети остальных участников банковского рынка. Пока что в сеть Power Banking входят такие банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП банк;

Универсал банк;

Южный;

Кредо банк;

Таскомбанк;

А-банк.

В Министерстве экономики Украины 9 декабря тоже ухудшили прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году из-за ракетных атак России. По словам первого замминистра Дениса Кудина, на 2023 год Минэкономики пока не будет менять свой прогноз — он предусматривает рост ВВП на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Правда, такой прогноз превратится в реальность только при одном условии: активная фаза войны закончится летом.

Также Фокус писал, что длительный блэкаут в Украине способен негативно повлиять на банковскую систему.