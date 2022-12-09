Падение ВВП из-за ракетных атак: в Минэкономики оценили потери (видео)

По словам первого замминистра Дениса Кудина, на 2023 год Минэкономики пока не будет менять свой прогноз — он предусматривает рост ВВП на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет.

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В Министерстве экономики Украины ухудшили прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году из-за ракетных атак России. Там сообщили: падение ВВП в ноябре ускорилось до 41% год к году.

По словам первого замминистра Дениса Кудина, на 2023 год Минэкономики пока не будет менять свой прогноз — он предусматривает рост ВВП на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Правда, такой прогноз превратится в реальность только при одном условии: активная фаза войны закончится летом.

"Нужно понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ будут оказать негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить увеличение своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд", — отметил Кудин.

[ + – ] На видео с 31:40

Но есть и хорошая новость: в Министерстве считают, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Тем временем замглавы НБУ Сергей Николайчук тоже заявил, что падение уровня ВВП Украины в 2022 году будет куда глубже, чем ожидалось ранее. Все из-за террористических атак РФ. Кроме того, в следующем году рост ВВП, по словам банкира, будет более вялый по той же причине. Речь идет о показателе в менее, чем 4%.

Перед этим в пресс-службе НБУ сообщили, что инфляционное давление в 2023 году может усилиться на 1-2 процентных пункта. В учреждении рассматривают три варианта развития ситуации в энергетической сфере:

террор России продолжится, но ВСУ сумеют защитить объекты критической инфраструктуры. В таком случае дефицит электроэнергии будет не выше 25%;

медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры. В этой ситуации дефицит растет;

масштабные перебои в энергосистеме.

Ранее Фокус рассказывал о грандиозных планах Министерства экономики по созданию новых рабочих мест в следующие 5 лет. По словам министра экономики Юлия Свириденко, 26 тысяч рабочих мест появятся за счет увеличения продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.