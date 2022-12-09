Падіння ВВП через ракетні атаки: в Мінекономіки оцінили втрати (відео)

За словами першого заступника міністра Дениса Кудіна, на 2023 рік Мінекономіки поки не змінюватиме свого прогнозу — воно передбачає зростання ВВП на рівні 3,2%, як і було закладено до бюджету.

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У Міністерстві економіки України погіршили прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році через ракетні атаки Росії. Там повідомили: падіння ВВП у листопаді прискорилося до 41% рік до року.

За словами першого заступника міністра Дениса Кудіна, на 2023 рік Мінекономіки поки не змінюватиме свого прогнозу — воно передбачає зростання ВВП на рівні 3,2%, як і було закладено до бюджету. Щоправда, такий прогноз перетвориться на реальність лише за однієї умови: активна фаза війни закінчиться влітку.

"Потрібно розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ вплинуть і на інфляцію. Адже підприємства переноситимуть збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд", — зазначив Кудін.

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Але є й хороша новина: у Міністерстві вважають, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами і зараз за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.

Тим часом заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук також заявив, що падіння рівня ВВП України в 2022 році буде набагато більшим, ніж очікувалося раніше. Все через терористичні атаки РФ. Крім того, наступного року зростання ВВП, за словами банкіра, буде більш млявим з тієї ж причини. Йдеться про показник менш ніж 4%.

Перед цим у пресслужбі НБУ повідомили, що інфляційний тиск у 2023 році може посилитися на 1-2 процентні пункти. В установі розглядають три варіанти розвитку ситуації в енергетичній сфері:

терор Росії продовжиться, але ЗСУ зуміють захистити об'єкти критичної інфраструктури. У такому разі дефіцит електроенергії буде не вищим за 25%;

повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури. У цій ситуації дефіцит зростає;

масштабні перебої у енергосистемі.

Раніше Фокус розповідав про грандіозні плани Міністерства економіки щодо створення нових робочих місць у наступні 5 років. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, 26 тисяч робочих місць з'являться за рахунок збільшення продажу продукції з високою доданою вартістю.