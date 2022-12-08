Через енергетичний терор РФ: економіка України впаде глибше, ніж передбачалося, — НБУ

У Нацбанку заявили, що слід очікувати погіршення ситуації із зовнішньою торгівлею, оскільки Україна втратила експортні потужності, а також стала залежнішою від імпорту.

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Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що падіння рівня ВВП України у 2022 році буде набагато глибшим, ніж очікувалося раніше. Причина — російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, наступного року зростання ВВП буде млявішим через те ж. Ідеться про показник менш ніж 4%.

Крім того, Ніколайчук заявив, що наприкінці січня Національний банк опублікує новий прогноз із урахуванням наслідків енергетичного терору Росії та інших факторів.

Раніше, як заявляла пресслужба НБУ, інфляційний тиск у 2023 році може посилитися на 1-2 процентні пункти. В установі розглядають три варіанти розвитку ситуації в енергетичній сфері:

терор Росії продовжиться, але ЗСУ зуміють захистити об'єкти критичної інфраструктури. У такому разі дефіцит електроенергії буде не вищим за 25%;

повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури. У цій ситуації дефіцит зростає;

масштабні перебої в енергосистемі.

За словами Ніколайчука, ці сценарії включають додатковий інфляційний тиск. Проте інфляцію стримуватиме падіння споживчого попиту. Водночас слід очікувати погіршення ситуації із зовнішньою торгівлею, оскільки Україна втратила експортні потужності, а також стала залежнішою від імпорту.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відбиває ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у всіх галузях економіки протягом року.

Раніше Фокус повідомляв, що в НБУ розповіли, що буде з обліковою ставкою. В разі реалізації проінфляційних ризиків нацрегулятор готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Ще нагадаємо, що "Нафтогаз" розповів про пошкодження газової галузі України через ЗС РФ. За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, сьогодні пошкоджено 450 км газопроводів. А всього через ракетні атаки окупантів Україна втратила потужностей на суму близько 700 млн доларів.