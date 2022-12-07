Постраждали 350 об'єктів: "Нафтогаз" розповів про пошкодження газової галузі України через ЗС РФ

За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, сьогодні пошкоджено 450 км газопроводів. А всього через ракетні атаки окупантів Україна втратила потужностей на суму близько 700 млн доларів.

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Нещодавні атаки Росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов під час заходу Європейського банку реконструкції та розвитку.

За його словами, через постійні ракетні атаки ЗС РФ Україна вже втратила потужності з видобутку газу на суму близько 700 мільйонів доларів.

"Ми всі розуміємо, що енергетика — це ще одна зброя. І ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", — уточнив Чернишов.

Дещо раніше в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Чернишов розповів про те, що обстріли ЗС РФ пошкодили 450 кілометрів газопроводів.

Зауважимо, що остання велика атака окупантів на газову інфраструктуру відбулася 17 листопада. Тоді у "Нафтогазі" підтвердили обстріл окупантами газодобувної інфраструктури.

Під обстріл потрапив об'єкт АТ "Укргазвидобування" на сході країни. У компанії повідомили, що рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.

Як повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, відомо про декілька зруйнованих об'єктів, інші отримали пошкодження різного ступеня.

"Це не перші обстріли нашої газодобувної інфраструктури. На жаль, до цього росіяни вже знищили десятки об'єктів на раніше окупованих територіях у Харківській області та активно обстрілювали прилеглі до неї", — резюмував голова "Нафтогазу".

Раніше українцям розповіли, чи можуть бути перебої з постачанням газу взимку в Україні. Наразі експерти оцінюють оптимістично накопичені у підземних сховищах газові запаси. Однак у разі форс-мажорів "Нафтогазу" доведеться терміново докуповувати газ у Європі.

Фокус також писав про те, що Литва надіслала Україні обладнання для ремонту пошкоджених ТЕЦ. Литовські компанії Litgrid та Amber Grid допомагають відновлювати електропідстанції та газопроводи, зруйновані внаслідок російських обстрілів.