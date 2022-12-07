Пострадали 350 объектов: "Нафтогаз" рассказал о повреждениях газовой отрасли Украины из-за ВС РФ

По словам главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, сегодня повреждены 450 км газопроводов. А всего из-за ракетных атак оккупантов Украина потеряла мощностей на сумму около 700 млн долларов.

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Недавние атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газ. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития.

По его словам, из-за постоянных ракетных атак ВС РФ Украина уже потеряла мощности по добыче газа на сумму около 700 миллионов долларов.

"Мы все понимаем, что энергетика — это еще одно оружие. И мы подверглись серьезному обстрелу российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, а также пострадала инфраструктура добычи газа", уточнил Чернышов.

Несколько ранее в интервью "Интерфакс-Украина" Чернышов рассказал о том, что обстрелы ВС РФ повредили 450 километров газопроводов.

Заметим, что последняя крупная атака оккупантов на газовую инфраструктуру Украины произошла 17 ноября. Тогда в "Нафтогазе" подтвердили обстрел оккупантами газодобывающей инфраструктуры.

Под обстрел попал объект АО "Укргазвидобування" на востоке страны. В компании сообщили, что спасатели уже ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела.

Как сообщил глава правления "Нафтогаз" Алексей Чернышов, известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени.

"Это не первые обстрелы нашей газодобывающей инфраструктуры. К сожалению, до этого россияне уже уничтожили десятки объектов на ранее оккупированных территориях в Харьковской области и активно обстреливали прилегающие к ней", — резюмировал глава "Нафтогаза".

Ранее украинцам рассказали, могут ли быть перебои с поставками газа зимой в Украине. Сейчас эксперты оценивают оптимистично накопленные в подземных хранилищах газовые запасы. Однако в случае форс-мажоров "Нафтогазу" придется срочно докупать газ в Европе.

Фокус также писал о том, что Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных ТЭЦ. Литовские компании Litgrid и Amber Grid помогают восстанавливать электроподстанции и газопроводы, разрушенные в результате российских обстрелов.