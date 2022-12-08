Ціни в Україні продовжують зростати: у НБУ вказали на причини

Надалі все залежатиме від того, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація в енергетичній сфері.

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Терористичні атаки Росії на українську енергетику, окрім дефіциту електроенергії у країні, провокують прискорення інфляції. Тому інфляційний тиск у 2023 році може посилитися на 1-2 процентні пункти, повідомляє пресслужба Нацбанку України.

За даними регулятора, в Україні вже зараз спостерігається прискорення інфляції. Основними факторами прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупація окремих регіонів України, що впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу.

Надалі все залежатиме від того, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація в енергетичній сфері. У НБУ розглядають три варіанти:

терор Росії продовжиться, але ЗСУ зуміють захистити об'єкти критичної інфраструктури. У такому разі дефіцит електроенергії буде не вищим за 25%;

повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури. У цій ситуації дефіцит зростає;

масштабні перебої у енергосистемі.

При цьому у Нацбанку очікують, що зросте собівартість продукції. Причини:

використання генераторів;

потреба у паливі;

порушення у технологічних процесах.

Уповільнюватися інфляція розпочне у другому кварталі 2023 року. Цьому насамперед має сприяти зниження ризиків безпеки завдяки успішним діям ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Нацбанк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. Там повідомили, що це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтримці курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

Нагадаємо, 1 вересня Кабмін склав макроекономічний прогноз на 2023 рік. У Мінекономіки підрахували, що до кінця наступного року курс долара США сягне 50 грн., а інфляція становитиме 30,6%.