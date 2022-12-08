Цены в Украине продолжают расти: в НБУ указали на причины

В дальнейшем все будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в энергетической сфере.

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Террористические атаки России на украинскую энергетику, кроме дефицита электроэнергии в стране, провоцируют ускорение инфляции. Поэтому инфляционное давление в 2023 году может усилиться на 1-2 процентных пункта, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

По данным регулятора, в Украине уже сейчас наблюдается ускорение инфляции. Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупация отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса.

В дальнейшем все будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в энергетической сфере. В НБУ рассматривают три варианта:

террор России продолжится, но ВСУ сумеют защитить объекты критической инфраструктуры. В таком случае дефицит электроэнергии будет не выше 25%;

медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры. В этой ситуации дефицит растет;

масштабные перебои в энергосистеме.

При этом в Нацбанке ожидают, что вырастет себестоимость продукции. Причины:

использование генераторов;

потребности в топливе;

нарушения в технологических процессах.

Замедляться инфляция начнет во втором квартале 2023 года. Этому, прежде всего, должно способствовать снижение рисков безопасности благодаря успешным действиям ВСУ.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Там сообщили, что это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.

Напомним, 1 сентября Кабмин составил макроэкономический прогноз на 2023 год. В Минэкономики подсчитали, что к концу следующего года курс доллара США достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%.