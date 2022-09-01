Долар по 50 та інфляція 33,3%: Кабмін склав макроекономічний прогноз на 2023 рік, — ЗМІ

У Мінекономіки порахували, що вже наступного року в Україні відновиться зростання економіки. За підрахунками відомства, ВВП України зросте на 4,6% після падіння на 33,3% за підсумками 2022 року.

Міністерство економіки України становило макроекономічний прогноз на 2023 рік. Згідно з ним, до кінця наступного року курс долара США сягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%. Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на документ, наданий джерелами в уряді.

За інформацією видання, згідно з неопублікованим макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара становитиме 42 UAH/USD, а наприкінці 2023 року гривня девальвує до рівня 50 грн/долар.

У Мінекономіки порахували, що вже наступного року в Україні відновиться зростання економіки. За підрахунками відомства, ВВП України зросте на 4,6% після падіння на 33,3% за підсумками 2022 року.

Крім того, уряд очікує, що інфляція наступного року залишиться високою й до кінця 2023 року становитиме 30,6%. Рівень безробіття в Україні очікується на рівні 28,2%, а середня зарплата — 18 508 грн.

На базі підготовленого макроекономічного прогнозу Мінфін має підготувати державний бюджет наступного року. Згідно з Бюджетним кодексом, документ має бути внесений до Верховної Ради не пізніше 15 вересня.

Журналісти зазначають, що макропрогнози Кабміну здійснюються досить рідко, їх складають виключно для розрахунку майбутніх доходів і видатків держбюджету.

Нагадаємо, 31 серпня нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев коментуючи курс 40 грн за долар та інфляцію на рівні 22% у 2022 році, заявив, що це не катастрофічні показники. За його словами, у воєнних реаліях такий рівень інфляції помірний, адже окуповані території приносили 20% ВВП України. Він також розповів, що в мирних країнах також відзначається висока інфляція.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що відповідно до одного зі сценаріїв, економіка України може стрімко зростати вже наступного року. Проте 2022 року, за словами міністерки, валовий внутрішній продукт України може скоротитися на 35-40%.

Нагадаємо, як нещодавно писав Фокус, у Нацбанку вважають, що за підсумками 2022 року індекс споживчих цін може досягти 31%. Востаннє надто висока інфляція в Україні була у 2015 році — тоді вона досягла рівня 43,3%.