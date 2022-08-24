Нестрашна інфляція: чому для Мінфіну високі ціни в країні – не проблема

За підсумками 2022 року, в Україні прогнозується інфляція на рівні 31%. Експерти кажуть, що інфляційний тиск зростає і в інших країнах світу та називають кілька причин, чому ціни ростуть.

Війна, зруйнована інфраструктура, втрата портів, розрив логістичних ланцюжків, дефіцит палива — це не могло не вплинути на ціни в Україні. За підсумками року індекс споживчих цін може досягти 31%, вважає Нацбанк. Востаннє надто висока інфляція в Україні була у 2015 році — тоді вона досягла рівня 43,3%. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Найважчий рік. Як змінилися ціни, курс, банки в Україні через шість місяців після вторгнення РФ".

Тим часом в уряді кажуть, що високі ціни не така вже й проблема. Міністр фінансів Сергій Марченко впевнений, що для країни, охопленої війною, такий ріст цін не є аномальним. "Інфляція досить висока, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами — Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція в 22,2% не така критична. Тобто це не інфляція, яка могла бути у країні, охопленій війною. Зовнішні умови такі, що ми все одно були б у високій інфляції. Розриви ланцюжків постачання, високі ціни на пальне — це всі чинники, що сформувалися ззовні", — зазначив Сергій Марченко.

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Виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук розповів Фокусу, чому високі ціни — не проблема для Мінфіну. "Висока інфляція зараз по всьому світу. У тій же Польщі інфляція становить 20%. Тільки в Росії дефляція, бо там колапс споживання. Коли подвоїлися ціни на пальне, а ціни на природний газ б'ють рекорди — важко знайти місце на землі, де можна сховатися. Для Мінфіну інфляція не проблема, тому що для доходів бюджету — це благо. Чим більша інфляція, тим більші доходи бюджету", — зазначив у коментарі Фокусу Дмитро Боярчук.

Наскільки виростуть ціни, залежить зокрема від того, чи зростатиме податкове навантаження, чи будуть перебої з постачанням палива восени та взимку, а також, якими будуть ціни на газ для промисловості.

Експерт пояснив: Україна має можливість стримувати ціни на продукти харчування, якщо агровиробники погодяться виділяти якусь частину врожаю на соціальні потреби. "Агровиробники часто на внутрішній ринок постачають продукцію дешевше, ніж на зовнішній. Щодо пального — тут ми нічого не можемо зробити, крім податкових інструментів. Зараз податки на паливо знизили, і тому ціни бензину навіть нижчі, ніж у мирній Польщі. Якщо повернуть акциз, то відповідно, це додасть до інфляції, що, зі свого боку, дасть додаткові прибутки Мінфіну”, — зазначив Боярчук.

На його думку, інфляція 30% за підсумками року — цілком зрозумілий та адекватний орієнтир. Втім, підсумковий показник залежить багатьох чинників. Зокрема чи зростатиме податкове навантаження, чи будуть перебої з постачанням палива восени та взимку, а також, якими будуть ціни на газ для промисловості. І, звичайно, один із ключових факторів, здатний вплинути на ціни, — це валютний ринок та курс гривні до долара.

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Нагадаємо, за останні пів року в Україні найбільше подорожчали продукти (на 28,9%), алкоголь (на 19,9%), транспорт (40,4%).

Як раніше писав Фокус, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на паливо, запроваджене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уряд розраховує, що така ініціатива принесе бюджету 2 млрд грн на місяць.

Також Фокус повідомив, що українців попереджають про нове подорожчання овочів: продукти харчування дорожчають ще з початку війни, а деякі сезонні овочі стали дорожчими на 20%.