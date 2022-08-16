Овочі, яйця та гречка: за які продукти українці почали платити більше

За останній місяць громадяни України відчули як зросли ціни на овочі, рибу, крупи, макарони. Подорожчали в ціні також алкоголь та цигарки.

Лише в липні українці переплатили за овочі, яйця, гречку та алкоголь, бо ці продукти значно зросли в ціні. Щобільше, саме ці категорії товарів продовжуватимуть дорожчати далі, йдеться в аналітиці, опублікованій Держстатом.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше піднялася в ціні картопля. Вона подорожчала на 54,7%, і тепер українці платять до 18,9 грн за кілограм.

Морква подорожчала на 15,5%. Наразі за кілограм продавці просять до 32 грн. А за кілограм цибулі доведеться віддати до 28,6 грн.

Минулого місяця гречку українці купували в середньому за 93 грн.

Яйця подорожчали на 8,7%. За десять яєць у магазинах та на ринках українці віддавали в середньому 24,7 грн.

Хліб та вершкове масло лише за тридцять днів піднялися в ціні на 37% та 25%. Свіжа та морожена риба подорожчала на 32,5%.

Також за останній місяць в Україні зросли ціни на алкоголь та тютюнові вироби. Серед алкоголю горілка подорожчала на 0,9%, столові вина українських марок — на 1,9%, а пиво — на 1,3%.

Що ще подорожчало в Україні

За даними заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, за останні пів року в Україні найбільше подорожчали продукти (на 28,9%), алкоголь (на 19,9%), транспорт (40,4%).

А ось найменше змінилися ціни на комунальні послуги, відпочинок та мобільний зв'язок з інтернетом.

Нагадаємо, за місяці війни українці зіткнулися із відчутним зниженням доходів. Нацбанк в інфляційному звіті за липень стверджує, що загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%.

Обвал зарплат пришвидшився у травні. В червні падіння сповільнилося, але й зараз далеко не у всіх сферах ситуація стабілізувалася. Адже ринок праці продовжує показувати ризики, з якими стикаються ті чи інші напрямки бізнесу.

Крім того, Фокус писав, що західні бренди поступово повертаються до України. Найближчим часом у нашій країні знову відкриються Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а також H&M. Це останні великі компанії, які ще не відновили своєї діяльності в Україні.