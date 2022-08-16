Овощи, яйца и гречка: за какие продукты украинцы начали платить больше

За последний месяц граждане Украины почувствовали, как возросли цены на овощи, рибу, крупы, макароны. Подорожали в цене также алкоголь и сигареты.

Только в июле украинцы переплатили за овощи, яйца, гречку и алкоголь, так как эти продукты значительно возросли в цене. Более того, именно эти категории товаров продолжат дорожать дальше, говорится в аналитике, опубликованной Госстатом.

Согласно обнародованным данным, больше всего поднялся в цене картофель. Он подорожал на 54,7% и теперь украинцы платят до 18,9 грн за килограмм.

Морковь подорожала на 15,5%. Теперь за килограмм продавцы просят до 32 грн. А за килограмм лука придется отдать до 28,6 грн.

В прошлом месяца гречку украинцы покупали в среднем за 93 грн.

Яйца подорожали на 8,7%. За десять яиц в магазинах и на рынках украинцы отдавали в среднем 24,7 грн.

Хлеб и сливочное масло только за тридцать дней поднялись в цене на 37% и 25%. Свежая и мороженная рыба подорожала на 32,5%.

Также за последний месяц в Украине возросли цены на алкоголь и табачные изделия. Среди алкоголя водка подорожала на 0,9%, вина столовые украинских марок – на 1,9%, а пиво – на 1,3%.

Что еще подорожало в Украине

По данным зампредседателя налогового комитета Рады Ярослава Железняка, за последние полгода в Украине больше всего подорожали продукты (на 28,9%), алкоголь (на 19,9%), транспорт (40,4%).

А вот меньше всего изменились цены на коммунальные услуги, отдых и мобильную связь с интернетом.

Напомним, за месяцы войны украинцы столкнулись с ощутимым снижением доходов. Нацбанк в инфляционном отчете за июль утверждает, что в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%.

Обвал зарплат ускорился в мае. В июне падение замедлилось, но и сейчас далеко не во всех сферах ситуация стабилизировалась. Ведь рынок труда продолжает отражать риски, с которыми сталкиваются те или иные направления бизнеса.

Кроме того, Фокус писал, что западные бренды постепенно возвращаются в Украину. В ближайшее время в нашей стране снова откроются Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а также H&M. Это последние крупные компании, которые еще не возобновили свою деятельность в Украине.