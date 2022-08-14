Не Макдональдсом единым. Западные бренды постепенно возвращаются в Украину

В ближайшее время в Украину вернутся Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а также H&M. Это последние крупные компании, которые еще не возобновили свою деятельность в Украине.

Некоторые западные бренды, покинувшие украинский рынок после начала войны, вернутся сюда еще до конца года. А польские и турецкие бренды уже вернулись в Украину. О дальнейших перспективах торгового сотрудничества с западными партнерами рассказал в эфире Украинского радио глава Украинского совета торговых центров (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

По его словам, кроме известного бренда McDonald's в Украину возвращаются и другие торговые марки. Среди них не менее известная Adidas, а также бренды из Польши и Турции.

"Кроме McDonald's, в Украине уже открылось много других брендов, которые, возможно, сделали это не так громко. В начале июля открылся Adidas, и это осталось без внимания СМИ. Это было знаковое событие в том числе и для McDonald's", — отметил Гаврюшин.

Он также назвал те крупные торговые марки, которые еще не возобновили работу в стране, после начала военных действий. Среди них бренды компании Inditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а также H&M. По словам главы УРТЦ, это последние крупные компании, которые еще не возобновили свою деятельность в Украине.

По мнению Гаврюшина, основная причина, замедляющая возвращение этих торговых марок на украинский рынок — это бюрократия. Дело в том, что руководство западных компаний очень серьезно относятся к вопросу безопасности своих сотрудников, поэтому в начале работа компаний возобновится в Киеве и в регионах, где нет активных боевых действий.

"Я знаю, что украинские офисы очень настойчиво обращаются в головные офисы с просьбами начать Ведь компании на протяжении почти 6 месяцев не имеют возможности зарабатывать, хотя, насколько я знаю, зарплату работникам выплачивали", — подчеркнул Гаврюшин.

Вместе с тем, как постепенно бренды будут возвращаться в Украину, будет возобновляться и онлайн-торговля. В особенности это касается тех городов, где существует повышенный уровень опасности — Днепр, Харьков, Запорожье. В этих городах люди смогут заказать себе товары через Интернет.

"Ассортимент товаров не изменится. Те бренды, которые сейчас будут открываться, будут оставлять тот же ассортимент товаров, как и в магазинах в Европе. Это будут те же товары, которые бы они завозили, если бы не было войны, — подытожил Гаврюшин.

Ранее сообщалось, что по мнению экономистов в Украине рынок труда оживает, но темпы восстановления низкие. Также низкими являются показатели уровня заработной платы — это следствие кризиса, который переживает ритейл.