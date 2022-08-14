Чи не Макдональдсом єдиним. Західні бренди поступово повертаються до України

Найближчим часом в Україну повернуться Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а також H&M. Це останні великі компанії, які ще не відновили своєї діяльності в Україні.

Деякі західні бренди, що залишили український ринок після початку війни, повернуться сюди ще до кінця року. А польські та турецькі бренди вже повернулися до України. Про подальші перспективи торгівельного співробітництва із західними партнерами розповів в ефірі Українського радіо голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

За його словами, окрім відомого бренду McDonald's, в Україну повертаються й інші торгові марки. Серед них не менш відома Adidas, а також бренди з Польщі та Туреччини.

"Крім Макдональдса в Україні вже відкрилося багато інших брендів, які, можливо, зробили це не так гучно. На початку липня відкрився Adidas, і це залишилося поза увагою ЗМІ. Це була знакова подія зокрема й для Макдональдса", — зазначив Гаврюшин.

Він також назвав великі торгові марки, які ще не відновили роботу в країні, після початку військових дій. Серед них бренди компанії Inditex: Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а також H&M. За словами глави УРТЦ, це останні великі компанії, які ще не відновили своєї діяльності в Україні.

На думку Гаврюшина, основна причина, яка уповільнює повернення цих торгових марок на український ринок, — це бюрократія. Справа в тому, що керівництво західних компаній дуже серйозно ставиться до питання безпеки своїх співробітників, тому на початку робота компаній відновиться у Києві та регіонах, де немає активних бойових дій.

"Я знаю, що українські офіси дуже наполегливо звертаються до головних офісів з проханнями розпочати роботу. Адже компанії протягом майже 6 місяців не мають змоги заробляти, хоча, наскільки я знаю, зарплату працівникам виплачували", — наголосив Гаврюшин.

Водночас, як поступово бренди повертатимуться в Україну, буде відновлюватися і онлайн-торгівля. Особливо це стосується тих міст, де є підвищений рівень небезпеки — Дніпро, Харків, Запоріжжя. У цих містах люди можуть замовити собі товари через Інтернет.

"Асортимент товарів не зміниться. Ті бренди, які зараз будуть відкриватися, будуть залишати той самий асортимент товарів, як і в магазинах в Європі. Це будуть ті ж товари, які б вони завозили, якби не було війни, — підсумував Гаврюшин.

Раніше повідомлялося, що на думку економістів в Україні ринок праці оживає, але темпи відновлення низькі. Також низькими є показники рівня заробітної плати — це наслідок кризи, яка переживає ритейл.