За місяці війни українці зіштовхнулися із відчутним зниженням доходів. Фокус з'ясував, якою є середня зарплата в Україні під час війни для різних професій і коли ринок праці відштовхнеться від дна.

Згідно з останніми озвученими офіційними даними, у січні 2022 року середня зарплата в Україні становила 14 577 грн. Відтоді Держстат такої інформації не публікує. Проте Нацбанк в інфляційному звіті за липень стверджує, що загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%.

Отримайте десять тисяч: у яких сферах стався обвал зарплат

Для багатьох громадян, чиї доходи обвалила війна, вищезазначені оцінки НБУ виглядають надто оптимістичними. Як зазначає Максим Розгон, CEO консалтингової компанії Osoba, у середньому під час війни зарплати в Україні знизилися на 30-40%. За словами експерта, найбільше постраждали такі галузі:

медіа-ринок

туризм

HoReCa (ресторани, кав'ярні, готелі)

ритейл

За спостереженнями Руслани Березовської, керівниці експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, зниження зарплат почалося з кінця березня 2022 року і до кінця квітня середня зарплата в Україні вже зменшилася на 10% порівняно з довоєнним періодом.

Обвал зарплат прискорився у травні. У червні падіння сповільнилося, але й зараз далеко не у всіх сферах ситуація стабілізувалася. Адже ринок праці продовжує відображати ризики, з якими стикаються ті чи інші напрямки бізнесу.

"У липні найбільше падіння середньої зарплати відчули представники сфери видобутку сировини — мінус 37,5% до 15,8 тис. грн. Також, незважаючи на традиційно активний літній сезон, у липні вкрай мало вакансій у готелях, ресторанах та туристичних комплексах, де середня зарплата наразі становить 16,7 тис. грн", — розповідає Руслана Березовська.

У яких галузях зарплати в Україні знижуються найсильніше

У grc.ua також виділяють такі сфери, де у липні тривало зниження зарплат:

менеджери з персоналу — 22,8 тис. грн (мінус 20% порівняно з червнем)

будівництво та нерухомість — 22,8 тис. грн (мінус 12%)

виробництво та сільське господарство — 17,1 тис. грн (мінус 10,9%)

охоронці — 9,7 тис. грн. (мінус 11%)

банки — 17,5 тис. грн. (мінус 6,9%)

робочий персонал — 12,8 тис. грн. (мінус 6,5%)

Хвиля зниження зарплат докотилася і до високооплачуваних працівників та керівників.

"Зарплати просіли у кілька разів у тих фахівців, які до війни були переоцінені незалежно від професійної сфери. Там, де зарплата відповідала ринку, вона або залишилася на довоєнному рівні, або знизилася не більше ніж на 20%, — розповідає Фокусу Галина Морозова, старший консультант міжнародної консалтингової компанії Hudson, тобто зараз на позицію із зарплатою, наприклад, 40 тис. грн., подаються ті кандидати, хто до війни заробляв на аналогічній позиції цю ж суму, і ті, хто до війни отримував 100 тис. грн.

Максим Розгон підтверджує, що у квітні-червні 2022 року проявився тренд зменшення компенсацій ТОПменеджменту, звільнення дорогих експатів та заміни неефективних ТОПів на власників бізнесу, які стали за штурвал власних компаній.

Руслана Березовська зазначає, що падіння зарплат у різних професійних сферах відбувається різними темпами, проте деяким працівникам зараз пропонують критично низькі зарплати — до 10 тис. грн. на місяць. Як приклад співрозмовниця Фокусу називає охоронців та представників робітничих професій, а також фахівців без досвіду роботи, яким у середньому пропонують 9,5 тис. грн.

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За інформацією OLX Робота, на цьому порталі в липні претендентів без досвіду запрошували на роботу в торгівлі, будівництві, транспортних перевезеннях за наявності посвідчення водія та в кол-центрах.

При цьому найнижчі зарплати пропонують у таких сферах:

охоронець — 9,5 тис. грн.

продавець — 9,5 тис. грн.

Продавець-консультант — 10 тис. грн.

різноробочий — 10 тис. грн.

"Юристи та фахівці сфери страхування постраждали від кризи на ринку праці найбільше, — продовжує Руслана Березовська. — З початку війни вакансій для цих фахівців майже не було. І хоча в середині літа пропозицій роботи побільшало, зарплати у них значно нижчі, ніж до війни — 15,5 тис. грн. у юристів, 13,5 тис. грн. у страхувальників".

Робота в Україні: на пів ставки і не на повну силу

HR-експерт Тетяна Пашкіна додає, що у деяких працівників зниження зарплати відбулося за рахунок зменшення навантаження, переведення на пів ставки чи інших маніпуляцій. При цьому насправді такі співробітники можуть виконувати такий самий або навіть більший обсяг роботи, ніж до війни.

Втекти від безгрошів'я за допомогою свого малого бізнесу, як виявилося, теж не найкращий спосіб. Як з'ясували у дослідженні Mastercard SME Index, яке оприлюднили 1 серпня, 79% підприємців констатують зменшення обсягів бізнесу. При цьому для половини скорочення становило 50-99% від довоєнного рівня.

[ + – ] Дорогим ТОПменеджерам у 2022 році доводиться стримати свої апетити. [ + – ] У сфері HoReCa (ресторани, кав'ярні, готелі) мало вакансій, незважаючи на гарячий сезон Фото: Getty Images [ + – ] Попит на бухгалтерів підвищився, оскільки багато фахівців виїхали з країни Фото: pexels.com [ + – ] ІТ-шники, які отримують зарплати в доларах, найменше постраждали від кризи Фото: allergic [ + – ] За оцінкою підприємців, повернення до довоєнного рівня доходів займе від одного до трьох років Фото: Марiя Бабенко [ + – ] Працівникам без досвіду часто пропонують критично низькі зарплати до 10 тис. грн. на місяць Фото: Pexels

Де краще працювати? Чи є на ринку праці благополучні гавані

Традиційно за рівнем зарплат Київ та міста-мільйонники випереджають інші обласні центри України. За статистикою grc.ua, у липні у різних регіонах середні зарплати перебувають на такому рівні:

Київ — 29,5 тис. грн

Одеська обл. — 22,5 тис. грн

Львівська обл. — 18,9 тис. грн

Харківська обл. — 18 тис. грн

Запорізька та Чернівецька обл. — 17,1 тис. грн

Чернігівська обл. — 16,6 тис. грн

Івано-Франківська обл. — 15,2 тис. грн

Чернігівська обл. — 14,8 тис. грн

Тернопільська обл. — 14,3 тис. грн

Рівненська обл. — 11,5 тис. грн

При цьому ТОП 5 професій із високими середніми зарплатами на grc.ua залишається незмінним з початку війни:

IT-фахівці — 76 тис. грн

вищий менеджмент — 52,6 тис. грн.

консалтинг — 32,3 тис. грн

маркетинг, реклама та PR — 26,6 тис. грн

бухгалтери та фахівці з управлінського обліку та фінансів — 25,6 тис. грн

"Фахівці у сфері бухгалтерії та управлінського обліку стали більш затребуваними в останні три місяці, протягом яких їхня середня зарплата продовжує підвищуватися. Адже, відновлюючи свою діяльність після зупинки на початку війни, компанії змушені шукати заміну співробітникам, які не повернулися до роботи. А бухгалтерами працюють переважно жінки, багато з яких виїхали за кордон”, — пояснює Руслана Березовська.

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На думку Галини Морозової, ситуація із зарплатами залежить не від професії, а, швидше, від сфери діяльності роботодавця. Наприклад, працюючі виробництва намагаються утримувати працівників і конкурувати за фахівців, що залишилися в Україні, зокрема, рівнем зарплат.

Незважаючи на явну кризу на ринку праці, дійсно висококваліфікованих співробітників HR-консультанти, як і раніше, активно шукають. Тож робота в Україні є, але не для всіх.

Про покращення добробуту за нинішніх умов більшості громадян можна лише мріяти. Згідно з вищезазначеним дослідженням Mastercard SME Index, під час війни лише 2% представників малого та середнього бізнесу повідомили про зростання доходів.

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Тетяна Пашкіна додає, що лише деякі компанії, які мають іноземних клієнтів, наприклад, в IT-секторі, сьогодні пропонують довоєнну зарплату, а іноді навіть вищу.

"Подальше підвищення зарплат відбуватиметься лише у разі термінового пошуку або працевлаштування дефіцитних працівників у компаніях, які мають достатній фінансовий ресурс", — підсумовує Пашкіна.

IT-фахівцям, які отримують зарплату у валюті, варто приділити особливу увагу. За даними дослідження IT Research Resilience, яке проводить Львівський ІТ Кластер, середня зарплата в IT в Україні після 24 лютого становить $2360 (86,3 тис. грн за офіційним курсом 36,56 USDUAH).

Число фахівців на ринку зменшилося. Якщо на кінець 2021 року в Україні було 285 тис. працівників IT-сектору, то протягом травня-червня за кордон виїхало 50-57 тис. спеціалістів і ще приблизно 7 тис. пішли воювати і ЗСУ чи ТРО. Відповідно зараз IT-фахівців в Україні — 228 тис.

IT-сектор почувається стабільніше, на відміну інших галузей. За даними IT Research Resilience, 85% опитаних IT-компаній у травні відновили ділову активність на довоєнному рівні. При цьому 63% компанії отримали позитивний фінансовий результат, а 13% збільшили доходи на 25-50%. Тобто передумови для збереження стабільно високих зарплат IT-фахівців на ринку є.

Навіть у кризовий час на ринку залишаються благополучні гавані. Серед них — IT-сектор, де фахівці заробляють стабільно, а компанії нарощують доходи

Але тут не все однозначно.

"Частина IT-сектору, бізнес якого був сфокусований в Україні (IT-інтегратори, реселери, дистриб'ютори) переживає не найкращі часи. Багато проєктів заморожено або скасовано, що змусило компанії скорочувати штати, а тим, кого не звільнили, зменшили зарплату на 30-50%", — додає Максим Розгон.

І все ж в IT-сфері залишається найбільша кількість фахівців, які стабільно заробляють, які, до того ж, не втратили, а примножили свої доходи, завдяки девальвації гривні.

Ця криза надовго. Коли зарплати в Україні відновляться

Ринок роботодавця — так називають стан, у який надовго поринула сфера зайнятості в Україні.

"Ринок праці перебуває в кризі, коли у вигіднішому становищі перебувають роботодавці. Відкритих вакансій у рази менше, ніж до війни. У роботодавців ширший вибір претендентів, компанії стають вимогливішими до кандидатів і довше обирають співробітників", — описує ситуацію Руслана Березовська. За словами співрозмовниці Фокусу, працевлаштування ускладнюється і подовжується, а, стикаючись із проблемами, претенденти часто знижують зарплатні побажання.

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Подібні періоди ринок праці в Україні переживає не вперше. Наприклад, після кризи 2014-2015 років очікувати на повернення зарплат у валютному еквіваленті до рівня 2013-го довелося майже до 2020 року (див. інфографіку). Але радіти покращенню українцям довелося недовго — країну охопив коронавірус і карантинні обмеження дещо підірвали потенціал роботодавців. Нині ж негативних чинників через війну та суттєве погіршення стану української економіки набагато більше.

[ + – ] Як змінювалася середня зарплата в Україні

У нинішню, пов'язану з війною кризу ринок праці увійшов ослабленим після пандемічних потрясінь. Згідно з опитуванням grc.ua, перед війною 69% українців були незадоволені своєю зарплатою, а брак грошей до зарплати постійно відчували 46% з них. Тепер цим людям доведеться переглядати витрати та жертвувати якістю життя.

Окрім номінального падіння, доходи українців з'їдає знецінення. За оцінками НБУ, інфляція у 2022 році перевищить 30%, і якщо гривнева зарплата залишилася на довоєнному рівні, її купівельна спроможність знизиться майже на третину. Якщо ж додати чинник девальвації гривні, то прибутки українців просіли ще більше.

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Зарплати у валютному еквіваленті теж виглядають гнітюче (див. інфографіку). Багатьом тепер доводиться працювати за $250-400 на місяць, що до війни здавалося абсолютно неприпустимим.

Досвід минулих криз, настрої бізнесу та думка експертів говорять про те, що відновлення зарплат не буде швидким. Згідно з дослідженням Mastercard SME Index, 53% підприємців розраховують, що на повернення бізнесу до показників довоєнного рівня знадобиться від одного до трьох років. Відповідно можливість платити довоєнні зарплати з'явиться навіть не у 2023 році.

Максим Розгон вважає, що ринок праці поки що і не досяг свого дна.

"Працюючі компанії, які змогли адаптуватися, диверсифікуватися та поступово відкривають нові посади, вже не зменшуватимуть зарплату. Але ті, хто перебуває на межі виживання, продовжать скорочуватися та знижувати рівень зарплат. Тобто якщо ситуація в країні кардинально не зміниться до кінця року, взимку з рівнем зарплат буде ще найгірша картина", — попереджає експерт.