Усього 300 доларів: у яких областях України платять найменше

У багатьох регіонах України зарплати продовжують падати, а в столиці середня зарплата залишається найвищою — 29,5 тис. грн.

У липні незначне підвищення зарплат спостерігається у більшості Західних областей України, крім Львова й області. Водночас відчутно знизилися зарплати у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській областях, на Волині та Житомирщині. Середня зарплата у липні у відкритих вакансіях у всіх областях України складає 22,46 тис. грн, повідомляють експерти кадрового порталу grc.ua.

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"На тлі зростання темпів споживчої інфляції стабілізація і незначне підвищення середніх зарплат у деяких регіонах у липні не вселяє оптимізму. У липні, навіть з урахуванням незначного підвищення середньої зарплати у деяких регіонах України, доходи українців нижчі порівняно з першою половиною лютого", — зазначили аналітики GRC.

За їхніми даними, Київ залишається містом із найвищою середньою заробітною платою. Середній оклад у столиці тримається майже на одному рівні протягом трьох місяців — 29,2 тис. грн у травні, 29,5 тис. грн у червні та липні.

У Львівській області, яка останнім часом посідала друге місце у рейтингу зарплат, у липні середня заробітна плата знизилася. Якщо в червні у цьому регіоні переважно було запропоновано 20,5 тис. грн, то середня липнева зарплата у Львові й області становить 18,9 тис. грн.

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Підвищення середньої зарплати, що пропонується у відкритих вакансіях у липні, зафіксовано у Закарпатській області (16,6 тис. грн), Івано-Франківській області (15,2 тис. грн), Хмельницькій області (14,8 тис. грн), Тернопільській області (14,3 тис. грн.), Рівненській області (11,5 тис. грн.). Вищі, ніж на початку літа, у липні зарплати в Одеській області — здебільшого 22,5 тис. грн. До рейтингу регіонів, де в липні пропонують найвищі зарплати, окрім Києва, Одеської та Львівської областей, потрапили Харківська область (середня зарплата 18 тис. грн), Запорізька та Чернівецька області (17,1 тис. грн).

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За даними grc.ua, найнижчу середню заробітну плату зафіксовано у Рівненській області (11,5 тис. грн). До списку регіонів із найнижчими зарплатами потрапили також Полтавська та Київська області, де переважно в липні пропонують 11,7 тис. грн, у Житомирській області пропонують здебільшого 11,8 тис. грн, у Кіровоградській та Чернігівській — 12,1 тис. грн.

Відчутно знизилися зарплати у Дніпропетровській області (з 19,1 тис. грн у червні до 16,1 тис. грн у липні), у Миколаївській області (з 19,5 тис. грн у червні до 14,8 тис. грн у липні), у Сумській області (з 14,3 тис. грн у червні до 12, 500 грн у липні), на Волині (з 15,4 тис. грн. у червні до 12,2 тис. грн у липні) та на Житомирщині (з 14,9 тис. грн у червні до 11,8 тис. у липні).

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