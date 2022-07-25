Всего 300 долларов: в каких областях Украины платят меньше всего

Во многих регионах Украины зарплаты продолжают падать, а в столице средняя зарплата остается самой высокой – 29,5 тыс. грн.

В июле незначительное повышение зарплат наблюдается в большинстве Западных областей Украины, кроме Львова и области. В то же время, ощутимо снизились зарплаты в Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях, на Волыни и Житомирщине. Средняя зарплата в июле в открытых вакансиях во всех областях Украины составляет 22,46 тыс. грн., сообщают эксперты кадрового портала grc.ua.

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"На фоне роста темпов потребительской инфляции стабилизация и незначительное повышение средних зарплат в некоторых регионах в июле не внушает оптимизма. В июле, даже с учетом незначительного повышения средней зарплаты в некоторых регионах Украины, доходы украинцев ниже по сравнению с первой половиной февраля", — отметили аналитики grc.

По их данным, Киев остается городом с самой высокой средней заработной платой. Средний оклад в столице держится почти на одном уровне в течение трех месяцев – 29,2 тыс. грн. в мае, 29,5 тыс. грн. в июне и июле.

Во Львовской области, занимавшей в последнее время второе место в рейтинге зарплат, в июле средняя заработная плата снизилась. Если в июне в этом регионе в среднем было предложено 20,5 тыс. грн, то средняя июльская зарплата во Львове и области составляет 18,9 тыс. грн.

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Повышение средней зарплаты, предлагаемой в открытых вакансиях в июле, зафиксировано в Закарпатской области (16,6 тыс. грн), Ивано-Франковской области (15,2 тыс. грн), Хмельницкой области (14,8 тыс. грн), Тернопольской области (14,3 тыс. грн), Ривненской области (11,5 тыс. грн). Более высокие, чем в начале лета, в июле зарплаты в Одесской области – в среднем, 22,5 тыс. грн. В рейтинг регионов, где в июле предлагают самые высокие зарплаты, кроме Киева, Одесской и Львовской областей, попали Харьковская область (средняя зарплата 18 тыс. грн), Запорожская и Черновицкая области (17,1 тыс. грн).

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По данным grc.ua, самая низкая средняя заработная плата зафиксирована в Ривненской области (11,5 тыс. грн). В список регионов с самыми низкими зарплатами попали также Полтавская и Киевская области, где в среднем в июле предлагают 11,7 тыс. грн., в Житомирской области предлагают в среднем 11,8 тыс. грн., в Кировоградской и Черниговской – 12,1 тыс. грн.

Ощутимо снизились зарплаты в Днепропетровской области (с 19,1 тыс. грн в июне до 16,1 тыс. грн. в июле), в Николаевской области (с 19,5 тыс. грн в июне до 14,8 тыс. грн в июле), в Сумской области (с 14,3 тыс. грн. в июне до 12, 500 грн. в июле), на Волыни (с 15,4 тыс. грн. в июне до 12,2 тыс. грн. в июле) и на Житомирщине (с 14,9 тыс. грн. в июне до 11,8 тыс. в июле).

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