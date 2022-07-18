На сусідських хлібах. Як працевлаштовуються українські біженці в Польщі

Польща після початку війни в Україні прийняла понад мільйон українських біженців. Деякі з переселенців досі "на виплатах", але більшість уже працює. Фокус дізнався, як і за яких умов громадянам України вдалося влаштуватися на роботу в Польщі.

Польща з 1 липня скасувала виплати полякам, які приймають біженців із України. Раніше платили 40 злотих на день за особу, тобто близько 1200 злотих на місяць (у гривні це трохи більше 7 тис. грн). Тепер у польському уряді вирішили, що більшість переселенців можуть подбати про себе. Виняток — люди з інвалідністю, багатодітні чи вагітні жінки, для них виплату продовжили.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Фокус розбирався, скільки українців наразі облаштувалося в Польщі та як вони адаптуються до життя на новому місці.

Офіційно. Скільки українців у Польщі та чим вони займаються

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 13 липня 5,83 млн українців перебувають у Європі як біженці, з них 3,65 млн осіб, або 63%, запросили соціальний захист.

Із усіх зареєстрованих українських біженців 1,22 млн осіб або 21% вирушили в Польщу та запросили там соціальну допомогу (очевидно, Польща передає дані лише про біженців, які отримали такий статус і заявили про необхідність соцпідтримки — Фокус).

Міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг повідомила, що з 24 лютого в Польщі почали працювати 300 тис. осіб, які переїхали з України.

[ + – ] Після 24 лютого легальну роботу в Польщі знайшли близько 300 тисяч українців

За даними міністерки, польський ринок праці поповнюється громадянами України, які приїхали в Польщу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Таких людей — близько 300 тисяч. Якщо подивитися на кількість виданих номерів PESEL — понад 1,2 мільйона, половина з яких — діти, рівень зайнятості громадян України хороший і постійно зростає", — зазначила Марлена Малонг.

Утім, якщо офіційно працюють 300 тисяч, це не означає, що решта позбавлена заробітку. Частина переселенців працює неофіційно, а дехто продовжує працювати дистанційно на українських роботодавців.

На соцвиплати. Чи можна залишатися в Польщі без працевлаштування

Раніше українцям для того, щоб жити в Польщі, були потрібні дозвільні документи й робота. Але наразі достатньо PESEL (аналог українського ідентифікаційного коду).

"Зараз українці, які приїхали після війни, можуть легально просто так перебувати в Польщі, для цього не потрібно працювати. Плюс, якщо вони працюють, перестають отримувати виплати або отримують менше. Багато хто не хоче втрачати виплати й просто живе на ці гроші, не піклуючись про роботу", — каже українка Дар'я, яка давно мешкає в Польщі.

Важливо

Від тисячі доларів і вище: скільки платять за можливість залишити Україну під час війни

За словами Дар'ї, державою, а також низкою організацій передбачено чимало виплат. Інформаційний портал Польщі опублікував перелік грошових фондів, які допомагають українцям.

Насправді все може бути трохи інакше. Анна, мати маленької дитини, розповіла Фокусу, що вона хоч і зареєструвалася в Польщі як безробітна, жодних виплат за цим статусом не отримала. А ось виплати на дітей, за її словами, можна легко оформити онлайн: згідно з програмою "Сім'я 500+" — на кожну дитину до 18 років щомісяця йде виплата у сумі 500 злотих (3 тис. грн.). На другу та кожну наступну дитину віком від 12 до 36 місяців Польща готова виплатити 12 тис. злотих (майже 74 тис. грн), батькам пропонують обрати: отримувати щомісяця по 1 тис. злотих протягом 12 місяців або 500 злотих протягом 24 місяців.

Робота в Польщі. Чи складно українцям отримувати хороший дохід за кордоном

Українка Дар'я в Польщі вже давно — вона переїхала туди 7 років тому, щоби навчатися в ліцеї. А ось її наречений переїхав у Польщу минулої осені. Щоб влаштуватися на роботу за фахом, йому потрібно пройти низку бюрократичних процедур.

"За спеціальністю він провізор, сім років навчався в медичному. Щоб працювати за фахом у Польщі, він має нострифікувати свій диплом: скласти іспити, щоб довести, що його диплом дійсний у Євросоюзі. Щоб це зробити, треба дуже добре знати мову", — пояснює Дарія.

Важливо

Валюту — додому. Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну

За словами Дарії, без знання польської мови знайти роботу в Польщі складно: хіба що підробітки, наприклад, десь на складі. В результаті пара вирішила відкрити власний бізнес із франшизи — салон манікюру. Вони працевлаштували одразу трьох біженок із України.

Раніше просто так розпочати власну справу в Польщі українці не могли. А зараз оформити маленьке підприємство за аналогією з українським ФОП можна досить швидко, причому онлайн.

"Раніше, щоб відкрити підприємство, потрібно було мати карту поляка чи карту перебування. А зараз процедуру спростили для всіх українців у Польщі, а не лише тих, хто приїхав після початку війни. Тепер за допомогою паспорта й PESEL можна відкрити власну компанію. Це можна зробити онлайн, протягом трьох днів", — пояснила Дар'я.

[ + – ] Мінімальна зарплата в Польщі становить 3 010 злотих (18 500 грн) Фото: Фокус

Інша українка, Анна, на початку березня евакуювалася з України з маленькою дитиною. Вона розповідає, що влаштувати дитину в ясла так і не вдалося — доступні лише дорогі приватні дитсадки.

Анна каже, що подавала резюме на таку саму позицію, яку займала в Україні, — sales manager у сфері ІТ.

"У мене була співбесіда. Далі не склалося, але в інших умовах я б зараз працювала у великій міжнародній компанії. Моїм знайомим з інших областей пропонували верифікувати дипломи та працювати за спеціальністю. Наша родичка викладала в місцевому виші. Дуже потрібні в Польщі українські вчителі, їх приймають загалом охоче", — зазначає Анна.

Важливо

"Війна за нас вирішила". Як біженки з України знаходять роботу в Польщі

Анна вважає, що успіх працевлаштування на висококваліфіковану позицію залежить від трьох факторів:

специфіки професії, знання іноземних мов і рівня підготовки спеціаліста.

Так чи інакше, польську мову біженцям учити все одно доводиться — без знання мови розраховувати на хороше працевлаштування не доводиться.

Хоча є позиції без обов'язкового володіння мовами. Сайт Zielona Linia пропонує роботу на складі в місті Тарновські Гури із зарплатою від 3 180 до 4 200 злотих (19 500 – 25 800 грн). Господарський працівник у місті Єленя-Гура зможе заробити від 3500 злотих (21 500 грн). Магазин продуктів і промислових товарів Ewa Miś шукає касира, пропонує оклад від 3010 злотих (18 500 грн). Як раніше повідомляли Фокусу українці, які працюють у Польщі, мінімальна зарплата становить 3 010 злотих (18 500 грн), таку суму зазвичай пропонують українцям. Податки — 28%. Тобто на руки можна отримати 2167 злотих (13 300 грн).

Схоже, українські біженці на п'ятий місяць війни поступово інтегруються в польське життя, а отже, своєю працею, зарплатами й виплатами всіх своїх видатків створюють вагомий внесок у ВВП Польщі.

За оцінками експертів, майже 40% переселенців працездатного віку з України вже знайшли офіційну роботу в Польщі, а понад 71% визнають, що утримують себе самі за власні заощадження чи доходи. Це означає, що українці, які виїхали від війни, працюють на розвиток польської економіки. І повернути їх в Україну згодом буде дедалі складніше.