В Україні знову подорожчають овочі: коли ціни почнуть рости

Українців попереджають про нове подорожчання овочів, хоч із початком війни ціни на продукти харчування зросли вже на 20%.

В Україні вже цієї осені овочі подорожчають на 10-15%. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

З його слів, продукти харчування дорожчають ще з початку війни. Так, деякі сезонні овочі стали дорожчими на 20%.

"Зараз серпень, сезон збирання овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тож слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", — розповів Марчук.

Основна причина негативного цінового тренду — окупація значної частини Херсонської, Донецької, Луганської та, частково, Запорізької та Миколаївської областей. Як пояснювала раніше Фокусу аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, лише на території Херсонської області у мирні часи вирощувалося більше овочевих культур, якщо порівняти з іншими областями — 14% всього українського врожаю.

"Найбільший внесок ця область робила у вирощування помідорів, огірків та цибулі. Кожен третій вирощений в Україні томат був родом із Херсона, а частка огірків та цибулі у загальній структурі українського виробництва становила по 12%", — зазначила експертка.

Що з цінами на овочі в Україні зараз

Руйнування інфраструктури, дефіцит палива, уповільнення бізнес-активності — всі ці негативні процеси посилюють сезонне коливання цін на продукти харчування. Як з'ясував Фокус, у супермаркетах Києва 23 серпня овочі продаються за такою ціною:

· огірки — 30,5 грн/кг

· картопля — 12,4 грн/кг

· помідори — 41,5 грн/кг

· цибуля — 45 грн/кг

· капуста — 30 грн/кг

· буряк — 16 грн/кг

Чому і як ростуть ціни в Україні влітку 2022 року

Тим часом інфляція на споживчому ринку в липні 2022 року в річному обчисленні, за даними НБУ, прискорилася до 22,2%, а базова інфляція прискорилася до 16,7%. У місячному вимірі ціни минулого місяця зросли на 0,7%.

"Зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене наслідками терористичних дій Росії та тимчасової окупації деяких територій. Серед них, зокрема, порушення ланцюгів постачання, руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат, значна вимушена міграція всередині країни", — сказано в інфляційному звіті Нацбанку.

Водночас у НБУ зазначають, що фактична споживча інфляція очікувано прискорилася, але була дещо нижчою за траєкторію базового прогнозу.

"Відхилення від прогнозу зумовлювалося повільніше, ніж очікувалося, зростанням вартості пального та цін на фрукти та деякі овочі, зокрема завдяки розширенню пропозиції", — повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, у червні 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. Водночас найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

Крім того, через війну в українців серйозно знизився дохід. Нацбанк в інфляційному звіті за липень стверджує, що загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%.