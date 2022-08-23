В Украине снова подорожают овощи: когда цены начнут расти

Украинцев предупреждают о новом подорожании овощей, хотя с началом войны цены на продукты питания выросли уже на 20%.

В Украине уже этой осенью овощи подорожают на 10-15%. Об этом цены на овощи на 10-15%. Об этом во время брифинге заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, продукты питания дорожают еще с начала войны. Так, некоторые сезонные овощи стали дороже на 20%.

"Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", — рассказал Марчук.

Основная причина негативного ценового тренда – оккупация значительной части Херсонской, Донецкой, Луганской и, частично, Запорожской и Николаевской областей. Как объясняла ранее Фокусу аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, только на территории Херсонской области в мирные времена выращивалось больше овощных культур по сравнению с другими областями – 14% от всего украинского урожая.

"Наибольший вклад эта область делала в выращивание помидоров, огурцов и лука. Каждый третий выращенный в Украине томат был родом из Херсона, а доля огурцов и лука в общей структуре украинского производства составляла по 12%", — отметила эксперт.

Что с ценами на овощи в Украине сейчас

Разрушение инфраструктуры, дефицит топлива, замедление бизнес-активности, — все эти негативные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания. Как выяснил Фокус, в супермаркетах Киева 23 августа овощи продаются по такой цене:

· огурцы – 30,5 грн/кг

· картофель – 12,4 грн/кг

· помидоры – 41,5 грн/кг

· лук – 45 грн/кг

· капуста – 30 грн/кг

· свекла – 16 грн/кг

Почему и как растут цены в Украине летом 2022 года

Тем временем, инфляция на потребительском рынке в июле 2022 года в годовом исчислении, по данным НБУ, ускорилась до 22,2%, а базовая инфляция ускорилась до 16,7%. В месячном измерении цены в прошлом месяц выросли на 0,7%.

"Рост инфляции в Украине, прежде всего, обусловлено последствиями террористических действий России и временной оккупации отдельных территорий. Среди них, в частности, нарушение цепей снабжения, разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, сокращение предложения, увеличение производственных издержек, значительная вынужденная миграция внутри страны", — сказано в инфляционном отчете Нацбанка.

При этом, в НБУ отмечают, что фактическая потребительская инфляция ожидаемо ускорилась, но была несколько ниже траектории базового прогноза.

"Отклонение от прогноза обусловливалось медленнее, чем ожидалось, ростом стоимости горючего и цен на фрукты и отдельные овощи, в частности благодаря расширению предложения", — сообщили в Нацбанке.

Напомним, в июне 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. При этом больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Кроме того, из-за войны у украинцев серьезно снизился доход. Нацбанк в инфляционном отчете за июль утверждает, что в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%.