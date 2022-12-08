Из-за энергетического террора РФ: экономика Украины упадет глубже, чем предполагалось, — НБУ

В Нацбанке заявили, что нужно ожидать ухудшения ситуации с внешней торговлей, так как Украина потеряла экспортные мощности, а также стала более зависимой от импорта.

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Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что падение уровня ВВП Украины в 2022 году будет куда глубже, чем ожидалось ранее. Причина – российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, в следующем году рост ВВП будет более вялый по той же причине. Речь идет о показателе в менее, чем 4%.

Кроме того, Николайчук заявил, что в конце января Национальный банк опубликует новый прогноз с учетом последствий энергетического террора России и других факторов.

Ранее, как заявляла пресс-служба НБУ, инфляционное давление в 2023 году может усилиться на 1-2 процентных пункта. В учреждении рассматривают три варианта развития ситуации в энергетической сфере:

террор России продолжится, но ВСУ сумеют защитить объекты критической инфраструктуры. В таком случае дефицит электроэнергии будет не выше 25%;

медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры. В этой ситуации дефицит растет;

масштабные перебои в энергосистеме.

По словам Николайчука, эти сценарии включают в себя дополнительное инфляционное давление. Однако инфляцию будет сдерживать падение потребительского спроса. При этом нужно ожидать ухудшения ситуации с внешней торговлей, так как Украина потеряла экспортные мощности, а также стала более зависимой от импорта.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые были произведены во всех отраслях экономики за год.

Ранее Фокус сообщал, что в НБУ рассказали, что будет с учетной ставкой. В случае реализации проинфляционных рисков, нацрегулятор готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Еще напомним, что "Нафтогаз" рассказал о повреждениях газовой отрасли Украины из-за ВС РФ. По словам главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, сегодня повреждены 450 км газопроводов. А всего из-за ракетных атак оккупантов Украина потеряла мощностей на сумму около 700 млн долларов.