Грандіозний план: українцям розповіли, скільки робочих місць створять після війни

За словами Юлії Свириденко, поки що через війну з Росією в України серйозно обмежені логістичні ресурси, тому нашій країні потрібно нарощувати несировинний експорт.

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В Україні за наступні п'ять років планують створити 26 тисяч нових робочих місць. Про це пише видання "Економічна правда".

Як пояснила міністриня економіки Юлія Свириденко, нові робочі місця для українців з'являться за рахунок збільшення продажу продукції з високою доданою вартістю. Йдеться про експорт не сировини, а вже готового товару.

Свириденко зазначила, що поки що через війну з Росією в України серйозно обмежені логістичні ресурси, тому нашій країні потрібно нарощувати несировинний експорт. Все тому, що перероблену продукцію можна продати вдвічі-втричі дорожче, ніж сиру. Ще один плюс — на ринку праці буде багато вакансій для українців.

Як зазначила Юлія Свириденко, Україна планує збільшити обсяги експорту на 100 млрд грн. Це дозволить створити 26 тис. робочих місць.

Скільки українців покинули країну через війну

За словами заступниці міністрині економіки України Тетяни Бережної, через війну роботу втратили майже 5 млн українців, ще 7 млн людей залишили країну. До того ж зараз бойові дії продовжуються там, де до вторгнення була робота в 10 млн людей.

За її словами, уряд зараз працює над ключовими пріоритетами, щоб допомогти українцям упоратися зі складною ситуацією в країні. План уряду, зокрема, передбачає:

стабілізацію та відновлення економіки;

розвиток ринку праці та повернення українців додому;

створення нових робочих місць.

Раніше Фокус розповідав, у яких галузях українці заробляють найбільше навіть під час війни. Тим часом, терористичні атаки Росії на українську енергетику, окрім дефіциту електроенергії в країні, провокують прискорення інфляції. За даними НБУ, інфляційний тиск у 2023 році може посилитися на 1-2 процентні пункти.