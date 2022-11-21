Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше

З'ясувалося, що незважаючи на тяжкий час, є в Україні такі фахівці, які не лише затребувані, а й солідно оплачувані.

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Зарплати великої кількості українців із початку війни Росії проти України поступово знижувалися. Проте є і сфери, де виплати досить високі. Державна служба зайнятості назвала п'ять вакансій з найвищими зарплатами в Україні.

Судячи з даних служби зайнятості, солідні винагороди отримують працівники у сферах медицини та бізнесу. Наприклад, 120 тис. грн роботодавці готові платити лікарям-ендоскопістам. На 20 тис. грн більша зарплата у зубних техніків.

Досі на ринку праці актуальне й житлове питання. Тому агентам із нерухомості роботодавці пропонують зарплатню у розмірі 240 тис. грн. Загалом, Топ 5 вакансій із найвищими зарплатами в Україні виглядають так:

менеджер із тендерних продажів професійного інструменту — 305 тис. грн;

медіабаєр — 287 тис. грн;

агент із нерухомості, ріелтор — 240 тис. грн;

зубний технік — 140 тис. грн;

лікар-ендоскопіст — 120 тис. грн.

Інфляція та безробіття в Україні

За попереднім прогнозом Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні до кінця 2022 року може становити приблизно 30%. За словами міністрині економіки Юлії Свириденко, уряд робить усе можливе, щоб за умов воєнного часу стабілізувати макроекономічну ситуацію всередині країни.

Крім цього, за словами віцепрем'єр-міністрині, падіння вітчизняної економіки також прогнозується на позначці 30%.

Нагадаємо, що із жовтня, коли ворог почав цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, в Україні прискорилося зростання цін. Фокус розбирався, як змінюються ціни в Україні й до чого тут ракети РФ.

Нагадаємо, у Мінекономіки підрахували, що за час війни без роботи залишилося майже 5 млн українців. За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, зараз бойові дії продовжуються там, де було зайнято 10 мільйонів осіб.

Також народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Україні в листопаді 2022 року зареєстровано 239 тисяч безробітних громадян. Це найнижчий показник, починаючи з 2003 року. Ще в червні без роботи було 316 тисяч українців.