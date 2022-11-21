Війна руйнує ринок праці: скільки українців залишилося без роботи

Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей.

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За часи війни робіт втратили близько п'яти мільйонів українців. До того ж зараз бойові дії продовжуються там, де до вторгнення була робота в 10 мільйонів людей. Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі, повідомляє пресслужба міністерства.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії продовжуються там, де було зайнято 10 мільйонів людей. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. В боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", — сказала Тетяна Бережна.

За її словами, уряд зараз працює над ключовими пріоритетами, щоб допомогти українцям упоратися зі складною ситуацією в країні. План уряду, зокрема, передбачає:

стабілізацію та відновлення економіки;

розвиток ринку праці та повернення українців додому;

створення нових робочих місць.

На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють. Серед таких програм, на думку заступниці міністра економіки:

доступне кредитування для бізнесу;

релокація підприємств із небезпечних територій у безпечні;

грантова підтримка розвитку підприємництва "єРобота";

залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення";

програми допомоги з часткового безробіття.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Україні в листопаді 2022 року зареєстровано 239 тисяч безробітних громадян. Це найнижчий показник, починаючи з 2003 року. Ще в червні без роботи було 316 тисяч українців.

Тим часом 16 листопада Росія провела найбільшу в історії емісію цінних паперів за один день, зібравши 820 млрд рублів ($13,6 млрд). Як пояснює Міноборони Великобританії, цей крок є дуже важливим для Росії, оскільки випуск облігацій і боргові зобов'язання є ключовим механізмом покриття витрат на оборону, які значно зросли через ведення війни в Україні.