Війна руйнує ринок праці: скільки українців залишилося без роботи
Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей.
За часи війни робіт втратили близько п'яти мільйонів українців. До того ж зараз бойові дії продовжуються там, де до вторгнення була робота в 10 мільйонів людей. Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі, повідомляє пресслужба міністерства.
"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії продовжуються там, де було зайнято 10 мільйонів людей. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. В боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", — сказала Тетяна Бережна.
За її словами, уряд зараз працює над ключовими пріоритетами, щоб допомогти українцям упоратися зі складною ситуацією в країні. План уряду, зокрема, передбачає:
- стабілізацію та відновлення економіки;
- розвиток ринку праці та повернення українців додому;
- створення нових робочих місць.
На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють. Серед таких програм, на думку заступниці міністра економіки:
- доступне кредитування для бізнесу;
- релокація підприємств із небезпечних територій у безпечні;
- грантова підтримка розвитку підприємництва "єРобота";
- залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення";
- програми допомоги з часткового безробіття.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Україні в листопаді 2022 року зареєстровано 239 тисяч безробітних громадян. Це найнижчий показник, починаючи з 2003 року. Ще в червні без роботи було 316 тисяч українців.
Тим часом 16 листопада Росія провела найбільшу в історії емісію цінних паперів за один день, зібравши 820 млрд рублів ($13,6 млрд). Як пояснює Міноборони Великобританії, цей крок є дуже важливим для Росії, оскільки випуск облігацій і боргові зобов'язання є ключовим механізмом покриття витрат на оборону, які значно зросли через ведення війни в Україні.