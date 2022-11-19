РФ випустила облігації на рекордну суму, щоб отримати гроші для війни в Україні

2023 року російський уряд планує витратити на оборону $84 млрд — на 40% більше, ніж розраховували.

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16 листопада Росія провела найбільшу в історії емісію цінних паперів за один день, зібравши 820 млрд рублів ($13,6 млрд). Міністерство оборони Великобританії пояснило значення цього політичного ходу на сторінці у Twitter.

Емісія цінних паперів — це випуск урядом облігацій, акцій чи інших документів, що їх продають зовнішнім інвесторам для залучення коштів до державного бюджету. У такому разі країна стає боржником цих інвесторів і зобов'язується виплачувати відсотки на вкладені гроші.

Як пояснює Міноборони Великобританії, цей крок є дуже важливим для Росії, оскільки випуск облігацій та боргові зобов'язання є ключовим механізмом покриття витрат на оборону, які значно зросли через ведення війни в Україні. Влада РФ запланувала витрати на "національну оборону" в 2023 році на рівні 5 трильйонів рублів ($84 млрд), а це більше ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.

Випуск державних облігацій дорого обходиться у нестабільні часи. Як припускають британські експерти, такий великий обсяг боргових зобов'язань вказує на те, що Міністерство фінансів Росії вважає сьогоднішні умови досить сприятливими для інвестицій, проте готується до невизначеної податково-бюджетної ситуації наступного року.

Раніше писали, що Росія не виплатила відсотки за кредитними облігаціями. Інвестори вимагали виплатити відсотки за платежі з євробондів у розмірі $1,9 млн, які вже давно прострочені. Через це росіяни наблизилися до оголошення дефолту.

Україна також витрачає багато грошей через вторгнення Росії. Фокус підрахував, як зросли державні витрати 2022 року — за 9 місяців довелося витратити 1,944 трильйона гривень із бюджету.