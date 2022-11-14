Скільки коштує захистити країну: як зросли бюджетні витрати на воєнний рік (інфографіка)
За час війни військові витрати перевищили заплановані майже на 500 млрд грн.
За 9 місяців 2022 року витрати українського бюджету становили 1,944 трильйона гривень. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Як свідчать дані Опендатабот, найбільше з українського бюджету йде на оборону країни — 36% від загального обсягу видатків. Загалом збільшилося фінансування майже всіх бюджетних статей, крім:
- освіти;
- економічної діяльності;
- обслуговування зовнішнього боргу.
Зазначається, що у 2021 році Верховна Рада заклала у бюджеті на 2022 рік витрати на 1,5 трлн грн. Виходить, що за час війни військові витрати перевищили заплановані майже на 500 млрд грн.
"Порівняно з відповідним періодом минулого року, оборонна стаття видатків зросла майже в 9 разів: з 79,8 млрд грн до 700,6 млрд грн", — зазначають аналітики.
Також щедро фінансуються галузі забезпечення громадського порядку, безпеки та судова влада: витрати зі 115,5 млрд грн збільшились до 281 млрд грн. А також:
- охорона здоров'я — зі 128 млрд грн до 144,5 млрд грн;
- соціальний захист та забезпечення — з 260,3 млрд грн до 331,3 млрд грн.
На що витрачають бюджетні кошти
Як повідомлялося вище, 36% усіх бюджетних коштів виділяють на оборону. Це й не дивно, оскільки Україна продовжує стримувати агресію Росії та продовжує війну за визволення своїх територій. Окрім оборони, витрати з бюджету розподілилися так:
- соцзахист та забезпечення — 17%;
- громадський порядок, безпека та судова влада — 14,5%;
- освіта — 10,3%;
- охорона здоров'я — 7,4%.
Нагадаємо, яким буде бюджет України у 2023 році читайте у матеріалі Фокусу: "Рекордні дефіцит та інфляція: як виглядає ухвалений Радою бюджет на 2023 рік".
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