Скільки коштує захистити країну: як зросли бюджетні витрати на воєнний рік (інфографіка)

За час війни військові витрати перевищили заплановані майже на 500 млрд грн.

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За 9 місяців 2022 року витрати українського бюджету становили 1,944 трильйона гривень. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як свідчать дані Опендатабот, найбільше з українського бюджету йде на оборону країни — 36% від загального обсягу видатків. Загалом збільшилося фінансування майже всіх бюджетних статей, крім:

освіти;

економічної діяльності;

обслуговування зовнішнього боргу.

Зазначається, що у 2021 році Верховна Рада заклала у бюджеті на 2022 рік витрати на 1,5 трлн грн. Виходить, що за час війни військові витрати перевищили заплановані майже на 500 млрд грн.

"Порівняно з відповідним періодом минулого року, оборонна стаття видатків зросла майже в 9 разів: з 79,8 млрд грн до 700,6 млрд грн", — зазначають аналітики.

Також щедро фінансуються галузі забезпечення громадського порядку, безпеки та судова влада: витрати зі 115,5 млрд грн збільшились до 281 млрд грн. А також:

охорона здоров'я — зі 128 млрд грн до 144,5 млрд грн;

соціальний захист та забезпечення — з 260,3 млрд грн до 331,3 млрд грн.

На що витрачають бюджетні кошти

Як повідомлялося вище, 36% усіх бюджетних коштів виділяють на оборону. Це й не дивно, оскільки Україна продовжує стримувати агресію Росії та продовжує війну за визволення своїх територій. Окрім оборони, витрати з бюджету розподілилися так:

соцзахист та забезпечення — 17%;

громадський порядок, безпека та судова влада — 14,5%;

освіта — 10,3%;

охорона здоров'я — 7,4%.

[ + – ] На що витрачають кошти з українського бюджету Фото: opendatabot

Нагадаємо, яким буде бюджет України у 2023 році читайте у матеріалі Фокусу: "Рекордні дефіцит та інфляція: як виглядає ухвалений Радою бюджет на 2023 рік".

Тим часом Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак опублікував у виданні The Telegraph колонку, в якій поділився своїм баченням завдань, які стоять перед Британією та її партнерами напередодні саміту G20.