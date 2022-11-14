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Экономика

Сколько стоит защитить страну: как выросли бюджетные расходы в военный год (инфографика)

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Как выросли бюджетные расходы в военный год

За время войны военные расходы превысили запланированные почти на 500 млрд грн.

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За 9 месяцев 2022 года расходы украинского бюджета составили 1,944 триллиона гривен. Это на 65% больше, чем за такой же период 2021 года.

Как свидетельствуют данные Опендатабот, больше всего из украинского бюджета уходит на оборону страны – 36% от общего объема расходов. В целом увеличилось финансирование почти всех бюджетных статей, кроме:

  • образования;
  • экономической деятельности;
  • обслуживания внешнего долга.

Отмечается, что в 2021 году Верховная Рада заложила в бюджете на 2022 год расходы на 1,5 трлн грн. Получается, что за время войны военные расходы превысили запланированные почти на 500 млрд грн.

"По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, оборонная статья расходов выросла почти в 9 раз: с 79,8 млрд грн до 700,6 млрд грн", – отмечают аналитики.

Также щедро финансируются отрасли обеспечения общественного порядка, безопасности и судебная власть: расходы со 115,5 млрд грн увеличились до 281 млрд грн. А также:

  • здравоохранение – со 128 млрд грн до 144,5 млрд грн;
  • социальная защита и обеспечение – с 260,3 млрд грн до 331,3 млрд грн.

На что тратят бюджетные средства

Как уже сообщалось выше, 36% всех бюджетных средств выделяют на оборону. Это и не удивительно, так как Украина продолжает сдерживать агрессию России и продолжает войну за освобождение своих территорий. Кроме обороны, траты из бюджета распределились так:

  • соцзащита и обеспечение – 17%;
  • общественный порядок, безопасность и судебная власть – 14,5%;
  • образование – 10,3%;
  • здравоохранение – 7,4%.
Бюджет Украины 2022, военный бюджет Украины, как распредили бюджет во время войны Fullscreen
На что тратят средства из украинского бюджета
Фото: opendatabot

Напомним, каким будет бюджет Украины в 2023 году читайте в материале Фокуса: "Рекордные дефицит и инфляция: как выглядит принятый Радой бюджет на 2023 год".

Тем временем Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в издании The Telegraph колонку, в которой поделился своим видением задач, стоящих перед Британией и ее партнерами накануне саммита G20.