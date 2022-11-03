Рекордные дефицит и инфляция: как выглядит принятый Радой бюджет на 2023 год (фото)

Прогнозируемый дефицит госбюджета составляет более 20% ВВП, его планируют профинансировать за счет международной помощи.

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В четверг, 3 ноября, состоялось очередное заседание Верховной Рады Украины, на котором во втором чтении и в целом был принят государственный бюджет на 2023 год. За соответствующий законопроект №8000 проголосовали 295 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

[ + – ] Бюджет-2023 принят Верховной Радой Украины Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Отметим, что по дате — это самое раннее принятие бюджета в истории независимой Украины. Предыдущий рекорд принадлежал госбюджету на 2020 год, за который нардепы проголосовали 14 ноября.

Бюджет-2023: главные статьи расходов

Главным приоритетом бюджета станет оборона и безопасность — на нее планируется потратить 50% всего бюджета или 1 трлн 136 млрд грн. В эти расходы, в частности, включены зарплаты, материальное обеспечение, закупка и ремонт техники. По сравнению с 2022 годом, расходы на оборону должны увеличиться более чем в 4 раза, указал Шмыгаль.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. На эти цели планируется выделить еще 35% всего бюджета — более 800 млрд грн.

Как объяснял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, главной статьей экономии в 2023 году премьер-министр назвал уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, количество чиновников в Украине уменьшится, будут урезаны зарплаты и премии государственным служащим — ожидается, что расходы таким образом сократятся на 11,6 млрд грн в сравнении с текущим годом.

В бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии планируется направить 19 млрд грн — в фонд будут собраны конфискованные средства РФ и россиян, а также помощь со стороны международных партнеров.

Экономика Украины в 2023 году: что заложено в бюджете

Ожидается, что доходы госбюджета в следующем году составят 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Прожиточный минимум составит 2 тыс 589 грн, а минимальная заработная плата — 6,7 тыс. грн.

Прогнозируемый дефицит госбюджета составляет более 20% ВВП, его планируют профинансировать за счет международной помощи – от Европейского Союза, США, Международного валютного фонда.

Отметим, что в 2021 году предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 270 млрд грн — 6% ВВП. А в 2020 году сумма дефицита составила 215,5 млрд грн.

Напомним, в проекте бюджета на 2023 год запланированы рекордные для Украины расходы – 2,6 трлн грн и огромный дефицит в 20% от ВВП. Где государство найдет средства для его компенсации Фокус также анализирует в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году".

Также Фокус разбирался, сколько власти выделят на строительство дорог из государственного бюджета в 2023 году.