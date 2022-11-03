Рекордні дефіцит та інфляція: як виглядає ухвалений Радою бюджет на 2023 рік (фото)

Прогнозований дефіцит держбюджету становить понад 20% ВВП, його планують профінансувати за допомогою міжнародної допомоги.

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У четвер, 3 листопада, відбулося чергове засідання Верховної Ради України, на якому у другому читанні та загалом було прийнято державний бюджет на 2023 рік. За відповідний законопроєкт №8000 проголосувало 295 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

[ + – ] Бюджет-2023 ухвалено Верховною Радою України Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Зазначимо, що за датою — це рекордне завчасне ухвалення бюджету в історії незалежної України. Попередній рекорд належав держбюджету на 2020 рік, за який нардепи проголосували 14 листопада.

Бюджет-2023: головні статті видатків

Головним пріоритетом бюджету стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн. До цих витрат, зокрема, входять зарплати, матеріальне забезпечення, закупівля та ремонт техніки. У порівнянні з 2022 роком, витрати на оборону мають збільшитися більш ніж у 4 рази, зазначив Шмигаль.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину та освіту. З цією метою планують виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн.

Як пояснював раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, головною статтею економії 2023 року прем'єр-міністр назвав зменшення витрат на органи державної влади. Зокрема, кількість чиновників в Україні зменшиться, буде урізано зарплати та премії державним службовцям — очікується, що витрати таким чином скоротяться на 11,6 млрд грн, якщо порівнювати з поточним роком.

До бюджетного фонду ліквідації наслідків збройної агресії планується спрямувати 19 млрд грн — у фонд буде зібрано конфісковані кошти РФ та росіян, а також допомогу з боку міжнародних партнерів.

Економіка України у 2023 році: що закладено у бюджеті

Очікується, що доходи держбюджету наступного року становитимуть 1,3 трлн грн, а витрати — 2,6 трлн грн. Прожитковий мінімум становитиме 2 тис. 589 грн, а мінімальна заробітна плата — 6,7 тис. грн.

Прогнозований дефіцит держбюджету становить понад 20% ВВП, його планують профінансувати за рахунок міжнародної допомоги від Європейського Союзу, США, Міжнародного валютного фонду.

Зазначимо, що у 2021 році граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено на рівні 270 млрд грн — 6% ВВП. А в 2020 році сума дефіциту склала 215,5 млрд грн.

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2023 рік заплановано рекордні для України витрати — 2,6 трлн грн і величезний дефіцит у 20% від ВВП. Де держава знайде кошти для його компенсації Фокус також аналізує у своєму огляді "Оборона, поліція, пенсії. Куди спрямують гроші держбюджету у 2023 році".

Також Фокус розбирався, скільки влада виділить на будівництво доріг з державного бюджету у 2023 році.