РФ выпустила облигации на рекордную сумму, чтобы получить деньги для войны в Украине

В 2023 году российское правительство планирует потратить на оборону $84 млрд — на 40% больше, чем рассчитывали.

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16 ноября Россия провела крупнейшую в истории эмиссию ценных бумаг за один день, собрав 820 млрд рублей ($13,6 млрд). Министерство обороны Великобритании объяснило значение этого политического хода на странице в Twitter.

Эмиссия ценных бумаг — это выпуск правительством облигаций, акций или других документов, которые продают внешним инвесторам для привлечения средств в государственный бюджет. В таком случае страна становится должником этих самых инвесторов и обязуется выплачивать проценты на вложенные деньги.

Как объясняет Минобороны Великобритании, этот шаг очень важен для России, поскольку выпуск облигаций и долговые обязательства являются ключевым механизмом покрытия расходов на оборону, которые значительно выросли из-за ведения войны в Украине. Власти РФ запланировали расходы на "национальную оборону" в 2023 году на уровне 5 триллионов рублей ($84 млрд), а это больше чем на 40% превышает предварительный бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.

Выпуск государственных облигаций дорого обходится в нестабильные времена. Как предполагают британские эксперты, столь большой объем долговых обязательств указывает на то, что Министерство финансов России считает сегодняшние условия довольно благоприятными для инвестиций, однако готовится к более неопределенной налогово-бюджетной ситуации в следующем году.

Ранее писали, что Россия не выплатила проценты по кредитным облигациям. Инвесторы потребовали выплатить проценты за платежи по евробондам в размере $1,9 млн, которые уже давно просрочены. Из-за этого россияне сильно приблизились к объявлению дефолта.

Украина тоже тратит много денег из-за вторжения России. Фокус подсчитал, как выросли государственные расходы в 2022 году — за 9 месяцев пришлось потратить 1,944 триллиона гривен из бюджета.