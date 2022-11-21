Война разрушает рынок труда: сколько украинцев остались без работы

Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек.

Related video

За время войны работ потеряли около пяти миллионов украинцев. К тому же, сейчас боевые действия продолжаются там, где до вторжения была работа у 10 миллионов людей. Об этом рассказала замминистра экономики Украины Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме, сообщает пресс-служба министерства.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов человек. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", – сказала Татьяна Бережная.

По ее словам, правительство сейчас работает над ключевыми приоритетами, чтобы помочь украинцам справиться со сложной ситуацией в стране. План правительства, в частности, предусматривает:

стабилизацию и восстановление экономики;

развитие рынка труда и возвращение украинцев домой;

создание новых рабочих мест.

На это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и успешно работают. Среди таких программ, по мнению замминистра экономики:

доступное кредитование для бизнеса;

релокация предприятий с опасных территорий в относительно безопасные;

грантовая поддержка развития предпринимательства "єРобота";

привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления";

программы пособия по частичной безработице.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что в Украине в ноябре 2022 зарегистрировано 239 тысяч безработных граждан. Это самый низкий показатель начиная с 2003 года. Еще в июне без работы были 316 тысяч украинцев.

Тем временем 16 ноября Россия провела крупнейшую в истории эмиссию ценных бумаг за один день, собрав 820 млрд рублей ($13,6 млрд). Как объясняет Минобороны Великобритании, этот шаг очень важен для России, поскольку выпуск облигаций и долговые обязательства являются ключевым механизмом покрытия расходов на оборону, которые значительно выросли из-за ведения войны в Украине.