Відновлення буде тривалим: у НБУ оцінили вплив на економіку енергетичного терору РФ

В Україні поки є фінансова міцність, але масштабні обстріли та руйнування енергоінфраструктури посилюють ризики для фінансової стабільності.

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Економіка України у другому кварталі 2022 року продемонструвала позитивну динаміку відновлення під час війни. Але навіть разом з тим ВВП впаде приблизно на третину, а у 2023 зростатиме повільніше, ніж очікувалося, через удари ЗС РФ по українській енергоінфраструктурі. Про це повідомляє пресслужба НБУ у вівторок, 27 грудня.

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, довіра до банківської системи все одно зберігається, а сама банківська система зберігає ліквідність.

"Завдяки тій міцності, яку банківська система отримала раніше, завдяки реформам та регулярному стрес-тестуванню, реальний стрес-тест вона проходить досить непогано", — зазначила Катерина Рожкова.

Втім, фахівчиня вважає, що масштабні обстріли, які розпочалися з жовтня 2022 року, руйнування енергоінфраструктури посилюють ризики для фінансової стабільності.

"Хоча фінансовий сектор працює безперебійно, він зазнає відповідних втрат. Це і недоотримані доходи, і додаткові витрати на облаштування відділень для роботи в періоди блекаутів. Економіка, попри відновлення у другому кварталі, залишається пригніченою. Цього року ВВП впаде десь близько на третину, а наступного року зростатиме повільніше, ніж очікувалося у наших попередніх прогнозах", — наголосила Рожкова.

Вона додала, що енергетичний терор також вплине на банківський сектор, знизить попит на банківські послуги, призведе до додаткових кредитних втрат.

Power Banking в Україні: що це означає

Загальна банківська мережа, де є системні банки, має працювати в критичних ситуаціях, наприклад, під час можливого блекауту. До мережі Power Banking увійшли всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі. Наразі ведуться переговори про приєднання до мережі решти учасників банківського ринку. Поки що до мережі Power Banking входять такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП банк;

Універсал Банку;

Південний;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-Банк.

У Міністерстві економіки України 9 грудня також погіршили прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році через ракетні атаки Росії. За словами першого заступника міністра Дениса Кудіна, на 2023 рік Мінекономіки поки не змінюватиме свого прогнозу — воно передбачає зростання ВВП на рівні 3,2%, як і було закладено до бюджету. Щоправда, такий прогноз перетвориться на реальність лише за однієї умови: активна фаза війни закінчиться влітку.

Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли, що тривалий блекаут в Україні здатний негативно вплинути на банківську систему.