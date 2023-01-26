Руйнування інфраструктури, мобілізація та еміграція: війна знищує економіку України, — ООН

Експерти заявили, що щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 млрд доларів. Перспективи у 2023 і 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох чинників.

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Повномасштабне вторгнення Росії дуже негативно вплинуло на економіку України, яка за підсумками минулого року скоротилася більш ніж на 35%. Про це йдеться в новому звіті ООН, який був представлений заступником генсека організації Лі Цзюньхуа.

Там йдеться, що щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється у 5 млрд доларів. Все через масштабну руйнацію інфраструктури країни. Сильно пошкоджено залізничні та інші сполучення з сусідніми країнами, дороги та мости.

Крім того, як повідомляється, порушено не лише торговельну, а й виробничу діяльність, оскільки безліч кадрів призвали до армії, багато хто емігрував за кордон.

Також економіку руйнують атаки Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури, блокування портових міст, суттєве пошкодження чи повне знищення металургійних заводів.

В ООН повідомили, що приблизно третину загальних потреб державних видатків України вдалося покрити коштом прямого монетарного фінансування Національного банку. Щоправда, валютні резерви країни вичерпалися, а тому національну валюту девальвували.

Економісти ООН вважають, що перспективи економіки України у 2023 та 2024 роках дуже невизначені. Вони залежатимуть від великої кількості факторів, включаючи розвиток чи припинення бойових дій, просування відновлювальних робіт.

Зазначається, що тих 18 млрд євро, які має намір виділити Україні Європейський Союз, може бути замало.

Економіка Росії

Що стосується економіки Росії, то 2022 року вона продемонструвала, згідно зі звітом, більш високу ефективність, ніж очікувалося.

"Після початку війни в Україні початкові очікування полягали в тому, що 2022 року російська економіка скоротиться приблизно на 10-15 відсотків. На практиці скорочення становило лише близько 3 відсотків", — сказано у звіті.

За словами експертів, це пояснюється високим рівнем товарних запасів та рішучими діями Центрального банку Росії. Все це дало змогу зберегти фінансову стабільність. Однак очікується, що у 2023 році економіка РФ скоротиться ще на 2,9%, якщо поточна ситуація збережеться.

Раніше Фокус писав, що з'явилися нові цифри шкоди інфраструктурі України від війни з РФ. Найбільших збитків росіяни завдали житловому фонду країни — ворожа армія пошкодила або зруйнувала майже 150 тис. житлових будинків. Також серйозно постраждала інфраструктура, завдана збитком на 35,6 млрд дол.

Ще нагадаємо, що нові домовленості між Україною та ООН мають полегшити доступ до рішень щодо відновлення житла для людей, чиї будинки було пошкоджено чи зруйновано під час війни.

У рамках меморандуму буде запущено платформу "Україна – наш Дім" (Ukraine is Home), щоб полегшити доступ до рішень щодо відновлення житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.